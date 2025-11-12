Затворена чувена фабрика папира

12.11.2025
Након 65 година постојања, чувена фабрика папира, некадашњи понос Југославије и Хрватске, тихо је угашена, остављајући иза себе само сјећања и неизвјесност.
Ријеч је о фабрици папира која је пословала у склопу компаније ДС Смит Белишће. Почела је с радом сада већ давне 1960. године, а прошле седмице је дефинитивно отишла у историју.
На фотографији снимљеној у сриједу је посљедња рола папира произведена у творници у Белишћу.
Посљедња ролна папира, на којој су радници руком исписали датум „4. новембар 2025, Белишће“, није само крај производње. То је печат на историју једног индустријског гиганта и симбол судбине стотина радника.
Из ДС Смитха су објаснили како се затвара фабрика папира у Белишћу, а са синдикатима и запосленима преговарало се о судбини укупно око 200 радника. Фабрика амбалаже у Белишћу, пак, наставља с радом.
Према подацима Хрватске техничке енциклопедије, средином осамдесетих Комбинат Белишће био је један од највећих сложених комбината у индустрији за прераду дрвета и имао је највеће капацитете за производњу полуцелулозних влакана у СФРЈ, те међу већим капацитетима у Европи.
Године 1984. произвео је 99.300 тона полуцелулозе и 165.000 тона амбалажног папира чије су се знатне количине извозиле. Од 1989. предузеће је пословало под именом Друштвено предузеће Комбинат Белишће. Након хрватске самосталности, предузеће је од 1992. организовано као акционарско друштво.
Године 1996. имало је око 3.000 запослених и производило полуцелулозу, амбалажни папир, транспортну и комерцијалну амбалажу од валовитог картона, спиралне цијеви и амбалажу, те машине за бризгање пластичних маса, тракторске приколице, резану грађу, дрвени угаљ и остало.
Од 2000. године број запослених се постепено смањивао на око 1.200, а акције предузећа почело је да купује аустријско предузеће Дуропацк, које је 2012. преузело компанију Белишће. Међутим, 2015. све преузима британска компанија ДС Смитх.
Године 2017. предузеће, које је тада запошљавало око 400 радника, произвело је 213.000 тона папира (80 посто за извоз) и око 65 милиона квадратних метара амбалаже од валовитог картона, наводи се у Хрватској техничкој енциклопедији.
Иначе, ДС Смит Белишће протекле пословне године биљежи чак 16 милиона евра губитка, а годину раније 20 милиона евра. У само двије године акумулирали су губитак од 36 милиона евра. Према подацима Финансијске агенције, компанија ДС Смитх Белишће данас има укупно 340 запослених.
У саставу ДС Смита послује и копривничка компанија Билокалник – индустрија папирне амбалаже, која данас има око 150 запослених и остварује око 23 милиона евра годишњег промета уз милион и по профита.
Занимљиво је како је Билокалник у Копривници основан 1960. године, у исто вријеме кад и Комбинат Белишће. У копривничком предузећу биле су три основне дјелатности: индустрија папирне амбалаже, дрвна индустрија и индустрија грађевинског материјала, те услужне дјелатности – Интегра (грађевинарство), Трговина и Рапид (металска).
У златно доба у Билокалнику је радило око 5.000 људи. Данас је остала само компанија Билокалник – индустрија папирне амбалаже са 150 запослених. Дрво, Интегра, Трговина и Рапид су пропали, а копривнички Игму је преузела нашићка Неxе група, преноси Даница.
