НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

Извор:

Агенције

12.11.2025

07:30

Коментари:

0
НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је сјајне три четвртине против Сакрамента, те је пред улазак у посљедњу имао 27 поена, 12 скокова и шест асистенција!

Нагетси су пред улазак у посљедњу дионицу имали малу предност, док је Јокић одушевио НБА лигу једним пасом преко читавог терена. Толико да су морали да га подијеле на својим званичним каналима.

Наиме, играла се средина треће четвртине када је Јокић најприје одиграо сјајну одбрану, затим ухватио лопту послије промашаја Кингса и у НФЛ стилу забиљежио тачдаун за поене Кема Џонсона.

Како је све то изгледало, можете погледати испод:

Никола Јокић

