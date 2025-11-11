Навијачи ''Звезде'' оборили рекорд: Београдска арена тресла се од 111,8 децибела!

11.11.2025
18:09
Навијачи Црвене звезде оборили су рекорд Евролиге када је ријеч о гласноћи присталица неког тима у елитном такмичењу.
“Делије” су се у прошлом колу окупиле у великом броју у “Београдској арени” на мечу против Панатинаикоса, на ком је измјерено 111,8 децибела.
Незапамћено у Евролиги, како су рекорд до сада држали навијачи Жалгириса са 107 дб. Трећи су навијачи Басконије са 101,9.
Нову прилику да оборе сопствени рекорд присталице тима са Малог Калемегдана имаће већ у четвртак против Монака (20.00), док прије тога играју против Дубаија, пише Б92.
Звезда на гостовању у Емиратима тражи седму узастопну побједу у континенталном такмичењу.
