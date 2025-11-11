Logo
Large banner

Навијачи ''Звезде'' оборили рекорд: Београдска арена тресла се од 111,8 децибела!

11.11.2025

18:09

Коментари:

0
Навијачи ''Звезде'' оборили рекорд: Београдска арена тресла се од 111,8 децибела!
Фото: Printscreen/Facebook/Euroleague

Навијачи Црвене звезде оборили су рекорд Евролиге када је ријеч о гласноћи присталица неког тима у елитном такмичењу.

“Делије” су се у прошлом колу окупиле у великом броју у “Београдској арени” на мечу против Панатинаикоса, на ком је измјерено 111,8 децибела.

Незапамћено у Евролиги, како су рекорд до сада држали навијачи Жалгириса са 107 дб. Трећи су навијачи Басконије са 101,9.

milojevic

Фудбал

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Нову прилику да оборе сопствени рекорд присталице тима са Малог Калемегдана имаће већ у четвртак против Монака (20.00), док прије тога играју против Дубаија, пише Б92.

Звезда на гостовању у Емиратима тражи седму узастопну побједу у континенталном такмичењу.

Подијели:

Тагови:

Евролига

Delije

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Делије имају велики разлог за славље: Највеће појачање стигло у Београд

Кошарка

Делије имају велики разлог за славље: Највеће појачање стигло у Београд

2 мј

0
У пуцњави рањен навијач (24): Освета Делија за блок 21?

Хроника

У пуцњави рањен навијач (24): Освета Делија за блок 21?

5 мј

0
Потукли се Делије и Гробари: Објављен снимак

Кошарка

Потукли се Делије и Гробари: Објављен снимак

5 мј

0
''Делије'' честитале рођендан генералу Младићу

Фудбал

''Делије'' честитале рођендан генералу Младићу

8 мј

0

Више из рубрике

Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

Кошарка

Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

6 ч

0
Матео Бетанти

Кошарка

Кошаркаш се закуцао у зид - хитно превезен на интензивну

6 ч

0
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Кошарка

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10 ч

0
Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Кошарка

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

20

49

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

20

47

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

20

45

Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

20

36

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner