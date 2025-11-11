Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Извор:
АТВ
11.11.2025
10:01

Капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић опет није играо, а Лос Анђелес Клиперси су поражени од Атланте 105:102.
Јасно је свима да Тајрон Лу, тренер Киперса, не рачуна на Богдана Богдановића који против бишег тима није добио ни минут.
Капитен Србије није играо протиц Санса, а тренер Клиперса је одлучио је да га не уводи у игру ни против Хокса.
Претходно је Богдан против Оклахоме и Финикса одиграо скоро по 30 минута, па је прескочио "реванш" са Сансима, док је меч са Хоксима пресједио на клупи.
Вит Крејчи предводио је Хоксе до побједе са 28 поена, пратили су га Порзингис са 20, Џејлен Џонсон са 16 поена, десет скокова и осам асистенција, Ризаше са 11 и Оконгву са десет поена.
Џејмс Харден имао је трипл-дабл од 35 поена, десет скокова и 11 асистенција, али не и подршку саиграча. Зубац је имао 13 поена и 12 скокова, док су Џонс и Дан убацили по 11 поена.
