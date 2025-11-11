Logo
Large banner

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Извор:

АТВ

11.11.2025

10:01

Коментари:

0
Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић опет није играо, а Лос Анђелес Клиперси су поражени од Атланте 105:102.

Јасно је свима да Тајрон Лу, тренер Киперса, не рачуна на Богдана Богдановића који против бишег тима није добио ни минут.

илу-вода-чаша-09112025

Бања Лука

Дијелови Бањалуке без воде, један ће бити скоро цијели дан

Капитен Србије није играо протиц Санса, а тренер Клиперса је одлучио је да га не уводи у игру ни против Хокса.

Претходно је Богдан против Оклахоме и Финикса одиграо скоро по 30 минута, па је прескочио "реванш" са Сансима, док је меч са Хоксима пресједио на клупи.

Вит Крејчи предводио је Хоксе до побједе са 28 поена, пратили су га Порзингис са 20, Џејлен Џонсон са 16 поена, десет скокова и осам асистенција, Ризаше са 11 и Оконгву са десет поена.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора десета у Европи по индексу организованог криминала

Џејмс Харден имао је трипл-дабл од 35 поена, десет скокова и 11 асистенција, али не и подршку саиграча. Зубац је имао 13 поена и 12 скокова, док су Џонс и Дан убацили по 11 поена.

Подијели:

Тагови:

Богдан Богдановић

НБА

NBA liga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена "Луцифер" пчела

Наука и технологија

Откривена "Луцифер" пчела

16 мин

0
Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

Република Српска

Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

18 мин

0
Бањалука тужила Владу Републике Српске

Република Српска

Бањалука тужила Владу Републике Српске

24 мин

0
Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

Ауто-мото

Пао на теоријском испиту вожње 128 пута!

27 мин

0

Више из рубрике

Никола Јовић

Кошарка

Јовић за 0,4 секунде изазвао лудило у Мајамију

1 ч

0
НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Кошарка

НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

1 ч

0
Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Кошарка

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

13 ч

0
Утакмица Игокеа-Трст

Кошарка

Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Инспектори открили 165 запослених без уговора: Рад на црно и даље рак-рана привреде

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner