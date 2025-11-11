Откривена "Луцифер" пчела

Извор:
Аустралијски научници открили су нову врсту домаће пчеле са сићушним роговима, којој су дали прикладно "паклено" име Луцифер пчела.
Би-би-си наводи да су врсту Луцифер открили истраживачи док су посматрали ретку дивљу биљку која расте искључиво у Бремерским планинама у региону Голдфилдс (Златна поља) Западне Аустралије, ха око 470 километара источно од Перта.
„Карактеристични мали рогови“ присутни су само код женки, према ријечима водећег истраживача др Кита Прендергаста са Универзитета Кертин.
Они би могли да се користе за одбрану, сакупљање полена и нектара или за сакупљање материјала попут смоле за изградњу гнијезда.
„Женка је имала ове невјероватне мале рогове на лицу“, рекао је др Прендергаст. „Када сам писао опис нове врсте, гледао сам Нетфликсову серију Луцифер у то вријеме и име је савршено одговарало. Поред тога, велики сам обожавалац лика, тако да није било сумње.“
Име Луцифер, које на латинском значи „носилац свјетлости“, такође симболизује потребу да се светло упери ка већој заштити и истраживању аустралијских пчела, рекла је она, и боље разумијевање начина опрашивања угрожених биљака.
У хришћанској теологији, Луцифер се често поистовјећује са палим анђелом који се побунио против Бога и због своје ароганције је избачен из раја. Иако латинско име Луцифер првобитно значи „носилац свјетлости“ и односило се на јутарњу звијезду (Венеру), касније је постало симбол Сатане у библијској и теолошкој традицији.
Студија позива власти да званично прогласе подручје гдје су пронађене нове врсте пчела и ријетка дивља биљка заштићеним подручјем како би се спречило крчење шума и уништавање станишта
„Пошто су нова врста и угрожена биљка пронађене на истом малом подручју, обје би могле бити угрожене деградацијом станишта и пријетњама попут климатских промјена“, упозорила је др Прендергаст.
Додала је да многе рударске компаније чак ни не узимају у обзир домаће пчеле у својим процјенама утицаја на животну средину.
„Као резултат тога, можда губимо неоткривене врсте, укључујући и оне које играју кључну улогу у очувању угрожених биљака и екосистема. Ако не знамо које пчеле постоје и од којих биљака зависе, могли бисмо изгубити обе прије него што их уопште упознамо“, закључила је она.
New 'Lucifer' bee with devil-like horns found in Australia https://t.co/nrzQUC1ddB— BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2025
(Курир)
