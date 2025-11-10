Logo
Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

10.11.2025

10:08

Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом
Фото: Pexel/ThisIsEngineering

OpenAI на својој страници упозорава кориснике да не дијеле осјетљиве информације, а Google савјетује корисницима Геминија да не уносе повјерљиве податке.

Иако многи корисници ChatGPT траже помоћ за разне ствари – од терапије за парове до писања професионалних e-mailova или чак претварања слика својих кућних љубимаца у људе – кориштење умјетне интелигенције са собом носи и одређене ризике у погледу приватности. Како преноси New York Post, према ријечима Џенифер Кинг, стручњакиње за умјетну интелигенцију с Института Станфорд, све што упишете у chatbot потенцијално може постати јавно, јер у тренутку када унесете податке – губите власништво над њима.

Полиција Србија

Хроника

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Управо због тога важно је придржавати се неколико основних правила када комуницирате с АИ chatbotom. На својој страници ОпенАИ упозорава кориснике да не дијеле осјетљиве информације, а Google савјетује корисницима Геминија да не уносе повјерљиве податке.

Ево пет ствари које никада не бисте смјели дијелити с ChatGPT-om или сличним chatbotovima:

  • Никада немојте дијелити информације које могу открити ваш идентитет, као што су број личне карте, податке с возачке дозволе, пасоша, датум рођења, адресу или број телефона. Иако неки chatbotovi покушавају препознати и уклонити осјетљиве информације, најбоље је потпуно их избјегавати. "Наш циљ је да наши АИ модели уче о свијету, а не о особама", рекла је ПР OpenAI-a.
  • Здравствени подаци заштићени су законима о приватности, али АИ chatbotovi обично немају ту заштиту. Ако требате питати ChatGPT за интерпретацију медицинских налаза, Кинг савјетује да претходно изрежете или уредите документ, остављајући само резултате тестова.
  • Никада не дијелите бројеве својих банковних рачуна, инвестиција или других финанцијских података јер би их могли хаковати и искористити за приступ вашим средствима.
  • Иако би се могли појавити разлози за дијељење корисничких имена и лозинки због способности chatbota да обави корисне задатке, они не штите податке о вашим рачунима. Најбоље је користити управљач лозинки за похрану тих података.
  • Ако користите ChatGPT или друге chatbotovo за посао, попут писања e-mailova или уређивања докумената, постоји ризик да случајно откријете податке о клијентима или пословне тајне. Неке компаније користе властите верзије АИ или имају сигурносне заштите за овакве случајеве.

Ако желите и даље користити chatbotove без угрожавања приватности, стручњаци препоручују кориштење јаких лозинки, вишефакторске аутентификације и редовно брисање историје разговора. Неке компаније, попут Anthropica, наводе да се подаци обрисани с платформе трајно бришу након 30 дана. Иако АИ може олакшати многе задатке, увијек се придржавајте основних смјерница заштите приватности како бисте избјегли могуће пријетње, преноси Вечерњи.хр.

