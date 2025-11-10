Ових пет информација никада немојте дијелити с умјетном интелигенцијом

10.11.2025
10:08
OpenAI на својој страници упозорава кориснике да не дијеле осјетљиве информације, а Google савјетује корисницима Геминија да не уносе повјерљиве податке.
Иако многи корисници ChatGPT траже помоћ за разне ствари – од терапије за парове до писања професионалних e-mailova или чак претварања слика својих кућних љубимаца у људе – кориштење умјетне интелигенције са собом носи и одређене ризике у погледу приватности. Како преноси New York Post, према ријечима Џенифер Кинг, стручњакиње за умјетну интелигенцију с Института Станфорд, све што упишете у chatbot потенцијално може постати јавно, јер у тренутку када унесете податке – губите власништво над њима.
Управо због тога важно је придржавати се неколико основних правила када комуницирате с АИ chatbotom. На својој страници ОпенАИ упозорава кориснике да не дијеле осјетљиве информације, а Google савјетује корисницима Геминија да не уносе повјерљиве податке.
Ако желите и даље користити chatbotove без угрожавања приватности, стручњаци препоручују кориштење јаких лозинки, вишефакторске аутентификације и редовно брисање историје разговора. Неке компаније, попут Anthropica, наводе да се подаци обрисани с платформе трајно бришу након 30 дана. Иако АИ може олакшати многе задатке, увијек се придржавајте основних смјерница заштите приватности како бисте избјегли могуће пријетње, преноси Вечерњи.хр.
