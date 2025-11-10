Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Извор:
Блиц
10.11.2025
10:10
Коментари:0
У једном супермаркету на Вождовцу, 8.новембра ове године, дошло је до физичког окршаја када је мушкарац П.М. (42) насрнуо на оца Ј.Д. (71) и кћерку М.Д. (40) након свађе око реда на каси.
"Отац и ћерка су се расправљали са осумњиченим око реда. У једном тренутку, мушкарац је насрнуо на њих и ударио их више пута по тијелу и глави. Задобили су лаке тјелесне повреде", каже извор "Блиц".
Хроника
Дрогирани полицајац пуцао и пријетио колеги
Како сазнајемо, отац и кћерка су одмах након инцидента прегледани у Ургентном центру.
"Против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава за насилничко понашање у редовном поступку", каже извор.
Наука и технологија
27 мин0
Занимљивости
29 мин0
Друштво
33 мин0
Друштво
32 мин0
Најновије
Најчитаније
10
30
10
29
10
18
10
12
10
10
Тренутно на програму