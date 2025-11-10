Logo
Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Извор:

Блиц

10.11.2025

10:10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету
Фото: Танјуг

У једном супермаркету на Вождовцу, 8.новембра ове године, дошло је до физичког окршаја када је мушкарац П.М. (42) насрнуо на оца Ј.Д. (71) и кћерку М.Д. (40) након свађе око реда на каси.

"Отац и ћерка су се расправљали са осумњиченим око реда. У једном тренутку, мушкарац је насрнуо на њих и ударио их више пута по тијелу и глави. Задобили су лаке тјелесне повреде", каже извор "Блиц".

Полиција Хрватска

Хроника

Дрогирани полицајац пуцао и пријетио колеги

Како сазнајемо, отац и кћерка су одмах након инцидента прегледани у Ургентном центру.

"Против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава за насилничко понашање у редовном поступку", каже извор.

