Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Дијелови зубних протеза, бубице, стакло, куглице стиропора, па чак и кашике, само су неки од предмета које су доктори у Републици Српској одстранили из људског организма. Иако звучи зачуђујуће, овакви случајеви нису ријеткост у ординацијама.

Најнеобичнији предмети, који, из ко зна којих разлога, заврше у тијелу одраслих или дјеце, појединце доведе до хируршког стола. У болницама у Српској љекари су вадили стране предмете из ушију, грла, носа, ока, па чак и из абдомена.

Према подацима Болнице Зворник најчешћи пацијенти су дјеца која из радозналости свакакве предмете гурају у уши или нос, док се код одраслих то често дешава због неодговорности.

- Међу неуобичајеним предметима извађених из тијела одраслих пацијената у нашој установи је и чачкалица извађена из дигестивног тракта, а која је изазвала оштећење цријева - казали су из зворничке болнице за "Глас Српске".

Навели су да су љекари интервенисали и код пацијената код којих су у носевима налазили коцкице, перлице, грашак и сличне мале предмете.

- На интервенцијама често се из уха одстрањује вата од штапића, бијели лук, тзв. бубице које се најчешће налазе код студената. Било је случајева вађења стакла из ока, као и крпеља на капку. У грлу се често заглави рибља кост - додали су из ове болнице.

Истичу да су код појединих запуштених пацијената забиљежени и случајеви присуства црва у средњем уху, најчешће у склопу некротичних процеса код тумора.

Када су у питању дјеца, истичу да су у тим случајевима имали интервенцију гдје је дијете прогутало матицу, тачније дио шарафа, као и дијете које је имало комад стакла забоден у око.

- Важно је напоменути да присуство страног тијела у доњим дисајним путевима може представљати озбиљну, по живот опасну ситуацију - рекли су из Болнице Зворник.

Током претходне године, како су казали, забиљежен је случај пацијента који се јавио са боловима у абдомену изазваним прогутаном кости.

- У хитној хируршкој интервенцији уклањања кости, која је изазвала оштећење цријева, пронађен је и паразит "човјечија глиста" (Ascaris lumbricoides) дужине преко 20 центиметара. Паразит је успјешно уклоњен, упућен на анализу, а пацијенту је прописана адекватна терапија - казали су из болнице.

Доктори добојске болнице "Свети апостол Лука" такође су се сусретали са необичним предметима који су "заглавили" у људском организму. Како су навели, најчешће су уклањали металне предмете, каменчиће, пластичне предмете, кости, зубе, дијелове зубних протеза, инсекте, куглице стиропора, комадиће хране и новац.

У Служби за офталмологију, како су навели из ове болнице, најчешћа страна тијела која заврше у оку су разни инсекти, опиљци дрвета и слично.

- Када је ријеч о дјеци ријетко се срећу страна тијела, али када дођу на интервенцију то су обично страна тијела на рожњачи или коњуктиви - рекли су из добојске болнице за "Глас" и додали да су имали случај старије пацијенткиње са узнапредовалим карциномом окоочне регије, гдје су у рани нађени црви.

Из болнице "Свети апостол Лука" истичу да су се љекари у Служби за хирургију најчешће у пацијентима "откривали" кованице и шналице и то у дјечијем узрасту.

- Код одраслих пацијената су вађени већи предмети као на примјер кашика. Када је ријеч о служби за ухо, грло, нос и максилофацијалну хирургију уклањају се страна тијела из назофаринкса, орофаринкса, хипофарикса, усне дупље, ждријела и једњака - казали су из ове установе.

КОМПЛИКАЦИЈЕ

Из Болнице Зворник су поручили да због неблаговременог јављања у здравствену установу многи пацијенти могу имати различите посљедице, од инфекција и некрозе околног ткива, до смртних исхода, у зависности од врсте и локализације страног тијела.

- Могуће компликације укључују сметње у дисању, оштећење вида, упалу рожњаче и друге озбиљне посљедице - навели су из ове болнице.