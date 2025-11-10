Ловац из БиХ преживио напад мечке: Скочила је на мене

Извор:
АТВ
10.11.2025
09:28
Коментари:0
У јутарњим сатима 9. новембра десила се несвакидашња ситуација када је ловца из БиХ Едина Вејзовића напао медвјед.
Све се десило на обронцима планине Коњух, на локалитету Мрамор, планинарској стази - "Бориној стази"
Према његовом свједочењу, Вејзовић је угледао два медвједа изнад шумске стазе, од којих се већа животиња - касније се показало да је ријеч о мечки - изненада бацила са висине према њему.
Захваљујући присебности и искуству, ловац је успио пуцати у тренутку када је животиња скочила на њега, чиме је, како сам каже, спасио властити живот, пише "ИКП Кладањ".
"Моја срећа да је пушка била пуна јер је већи, испоставиће се медвједица, само се окренула и са шкарпе се бацила на мене као пума. Видјевши шта се дешава потпуно прибрано, свјестан да ако погријешим више нећу бити међу живима, опалио сам један метак на звијер која је била у лету на мене. Богу хвала прецизан и без грешке", рекао је и додао:
"Само сам видио огромну звијер на мени која ме својим ноктима хвата за главу и покушава да ми загризе главу. Резови су од чела преко уха и врата. Успио сам је бацити са себе али је поново већ своје нокте зарила у доњи дио мојих леђа тргајући каиш и панталоне као жилетом".
"А онда гризом од 30 центиметара забија своје зубе у моју ногу, али Богу хвала у том моменту и изумире. Успијевам се извући испод звијери и зовем колеге, а још ни свјестан шта се десило. Други медвјед је од пуцња почео да бјежи и то је разлог зашто сам ја сада међу живима", испричао је Вејзовић.
Додао је да ништа витално није оштећено, а да су доктори из дома здравља Живинице и Клиничког центра Тузла говорили да овакво нешто још видјели нису, преноси "ИКП Кладањ".
