У пилетини из БиХ пронађена салмонела

У пошиљци замрзнутих пилећих прса из Босне и Херцеговине откривена је бактерија Салмонела Мбандака, објавио је Европски систем брзог узбуњивања за храну (РАСФФ).
Пошиљка је заустављена на граници Хрватске и враћена пошиљаоцу, а производи нису стигли до тржишта Европске уније, преносе хрватски медији.
Ово није први случај салмонеле у пилетини из Босне и Херцеговине. Претходно је откривена и 2021. године те 2024. године.
Прошле године на хрватској граници уништене су крушке из Босне и Херцеговине због остатака забрањеног пестицида фосмета, објавио је РАСФФ.
И посљедњи случај поново је отворио питање сигурности хране у Босни и Херцеговине, будући да прошле године лабораторијска контрола остатака пестицида нису била могућа због административних препрека.
