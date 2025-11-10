Logo
У пилетини из БиХ пронађена салмонела

Извор:

АТВ

10.11.2025

09:10

У пилетини из БиХ пронађена салмонела

У пошиљци замрзнутих пилећих прса из Босне и Херцеговине откривена је бактерија Салмонела Мбандака, објавио је Европски систем брзог узбуњивања за храну (РАСФФ).

Пошиљка је заустављена на граници Хрватске и враћена пошиљаоцу, а производи нису стигли до тржишта Европске уније, преносе хрватски медији.

Ово није први случај салмонеле у пилетини из Босне и Херцеговине. Претходно је откривена и 2021. године те 2024. године.

Прошле године на хрватској граници уништене су крушке из Босне и Херцеговине због остатака забрањеног пестицида фосмета, објавио је РАСФФ.

И посљедњи случај поново је отворио питање сигурности хране у Босни и Херцеговине, будући да прошле године лабораторијска контрола остатака пестицида нису била могућа због административних препрека.

