Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

10.11.2025

08:30

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Од маја наредне године град - хотел Свети Стефан могао би поново да отвори своја врата, а према незваничним информацијама, менаџерску палицу могао би да преузме свјетски тениски ас Новак Ђоковић.

Ова могућност све је извјеснија након састанка који је недавно одржан у Влади Црне Горе.

Како сазнаје РТВ Будва, састанак је на иницијативу Владе одржан прошлог уторка, а присуствовали су представници компанија Adriatic Properties, која тренутно газдује комплексом Свети Стефан, Хотели Стефан АД и ХТП Милочер.

Према наводима извора, договорено је да Ђоковић, као представник хотелског ланца Аман, преузме већински пакет акција, што би омогућило поновно отварање престижног туристичког комплекса након пет година.

Званична потврда ове информације за сада није стигла, али извори наводе да би детаљи могли бити познати ускоро, док се припреме за отварање планирају за мај наредне године.

Да подсјетимо, Аман Ресортс је луксузни хотелски ланац основан 1988. године, познат по ексклузивним, интимним одмаралиштима на најљепшим свјетским локацијама - од Балија и Тајланда до Црне Горе и Швајцарске.

Бренд се истиче минималистичким дизајном, врхунском услугом и филозофијом приватности и мира. Хотели су углавном мањи, с ограниченим бројем апартмана, што гостима пружа осећај приватног уточишта, преноси Каматица.

