Срђан Ђоковић уз чувени хит и три прста бурно прославио Новакову титулу

Новак Ђоковић освојио је своју 101. титулу у каријери побједом над Лоренцем Мусетијем (2:1) у Атини, а његов отац Срђан Ђоковић емотивно је прославио тријумф у ложи дворане "ОАКА“, пјевајући и подижући три прста.
Након три сата врхунског тениса и велике борбе у финалу, Новак Ђоковић је подигао пехар на турниру у Атини, који је носио и посебан емотивни набој за његову породицу — директор такмичења био је Ђорђе Ђоковић, а у публици су га бодрили отац Срђан, мајка Дијана и чланови тима.
У тренутку када је Новак освојио посљедњи поен, камера је ухватила Срђана Ђоковића како уз осмијех и сузе радоснице пјева пјесму “Једна земља – један тим”, а затим подигао три прста, што је изазвало овације међу присутним навијачима у дворани.
Ђоковић је до 101. трофеја дошао побједом над Мусетијем резултатом 2:1 у сетовима (6:3, 6:7, 6:4), у мечу који је трајао нешто више од три сата.
Тиме је освојио своју другу титулу у 2025. години, послије тријумфа у Женеви, и потврдио да остаје на врху свјетског тениса.
На путу до финала, Новак је савладао Алехандра Табила, Нуна Боржеша и Јаника Ханфмана, не изгубивши ниједан сет до одлучујуће борбе.
