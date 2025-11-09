Снимљен тренутак смрти руског бизнисмена

Извор:
Телеграф
09.11.2025
17:29
Грађани у Москви снимили су тренутак трагичне смрти руског бизнисмена Алексеја Долгија, који је са још једном особом погинуо када се његов Ламборгини преврнуо и запалио након јурњаве по ауто-путу у Москви.
Језива несрећа догодила се у ноћи између суботе и недјеље. Возачи су око 1.30 часова на дијелу ауто-пута на сјеверу Москве видели како возило при великој брзини удара у заштитну ограду и потом се преврће.
Одмах након тога читаво возило захватио је пламен.
Пролазници су из даљине снимали језиву сцену.
На фотографијама које су власти објавлиле након увиђаја, види се да је Алексејев Ламборгини уништен у потпуности.
Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забиљежиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини је изгубио контролу и ударио у заштитну ограду. Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио.
Хитне службе су брзо стигле на лице мјеста, али за Алексеја и још једну особу није било спаса, док су двије особе превезене у болницу са тешким тјелесним повредама.
Полиција и тужилаштво воде истрагу о несрећи.
Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца. Наводе и да је Ламборгини набавио прије око годину дана, а да га је од тада полиције више пута кажњавала због брзе вожње и других прекшаја. Наводно је имао више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља, преноси "Телеграф".
