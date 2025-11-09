Logo
Large banner

Снимљен тренутак смрти руског бизнисмена

Извор:

Телеграф

09.11.2025

17:29

Коментари:

0
Алексеј Долги
Фото: Друштвене мреже

Грађани у Москви снимили су тренутак трагичне смрти руског бизнисмена Алексеја Долгија, који је са још једном особом погинуо када се његов Ламборгини преврнуо и запалио након јурњаве по ауто-путу у Москви.

Језива несрећа догодила се у ноћи између суботе и недјеље. Возачи су око 1.30 часова на дијелу ауто-пута на сјеверу Москве видели како возило при великој брзини удара у заштитну ограду и потом се преврће.

Јована Јеремић

Сцена

Јована Јеремић доживјела срчани удар

Одмах након тога читаво возило захватио је пламен.

Пролазници су из даљине снимали језиву сцену.

На фотографијама које су власти објавлиле након увиђаја, види се да је Алексејев Ламборгини уништен у потпуности.

Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забиљежиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини је изгубио контролу и ударио у заштитну ограду. Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио.

Хитне службе су брзо стигле на лице мјеста, али за Алексеја и још једну особу није било спаса, док су двије особе превезене у болницу са тешким тјелесним повредама.

Светислав Благојевић Фрња

Ауто-мото

Светислав због саобраћајних казни морао да промијени исхрану

Полиција и тужилаштво воде истрагу о несрећи.

Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца. Наводе и да је Ламборгини набавио прије око годину дана, а да га је од тада полиције више пута кажњавала због брзе вожње и других прекшаја. Наводно је имао више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља, преноси "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

несрећа

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пад хеликоптера у Дагестану

Свијет

Срушио се хеликоптер са руским војним званичницима - пет мртвих

3 ч

0
Каран и Додик у Станарима

Градови и општине

Додик и Каран на састанку са руководством Електране у Станарима

2 ч

0
Свињокољ је почео: У овом дијелу је месо јефтиније него лани

Економија

Свињокољ је почео: У овом дијелу је месо јефтиније него лани

3 ч

0
Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

Друштво

Ево како грађани сами могу израчунати висину пензије

3 ч

0

Више из рубрике

Пад хеликоптера у Дагестану

Свијет

Срушио се хеликоптер са руским војним званичницима - пет мртвих

3 ч

0
Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

Свијет

Мајка случајно прегазила једногодишње дијете

3 ч

0
Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Свијет

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

3 ч

0
Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

35

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

19

32

Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

19

28

Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

19

24

Гдје је највише развода у Републици Српској

19

20

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner