Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Извор:
СРНА
09.11.2025
16:16
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да ће сваки Американац добити најмање 2.000 долара од царинских прихода које је прикупила администрација.
"Дивиденда од 2.000 долара по особи (не рачунајући људе са високим приходима!) биће исплаћена свима", објавио је Трамп на својој мрежи "Трут сошл".
Трамп је навео да ће администрација САД отплатити велики дуг, користећи новац прикупљен наплатом царина.
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму