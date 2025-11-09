Logo
Large banner

Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Извор:

СРНА

09.11.2025

16:16

Коментари:

0
Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да ће сваки Американац добити најмање 2.000 долара од царинских прихода које је прикупила администрација.

"Дивиденда од 2.000 долара по особи (не рачунајући људе са високим приходима!) биће исплаћена свима", објавио је Трамп на својој мрежи "Трут сошл".

Трамп је навео да ће администрација САД отплатити велики дуг, користећи новац прикупљен наплатом царина.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Америка

Amerikanci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Регион

Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

3 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

3 ч

0
Напад на судију у Београду

Фудбал

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

3 ч

0
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Сцена

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

3 ч

2

Више из рубрике

Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

4 ч

1
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Русија и САД настављају дијалог о Украјини, окончање сукоба немогуће без уважавања руских интереса

5 ч

0
Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Свијет

Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

5 ч

0
Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

Свијет

Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

35

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

19

32

Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

19

28

Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

19

24

Гдје је највише развода у Републици Српској

19

20

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner