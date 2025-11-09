Скоро сваки Американац добија по 2.000 долара

"Дивиденда од 2.000 долара по особи (не рачунајући људе са високим приходима!) биће исплаћена свима", објавио је Трамп на својој мрежи "Трут сошл".

Трамп је навео да ће администрација САД отплатити велики дуг, користећи новац прикупљен наплатом царина.