Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

Извор:
СРНА
09.11.2025
16:06
Коментари:0
Организовани напади како би се срушила Република Српска трају од 1995. године, а односе се на то да јој се одузму надлежности чему се републичка власт супротставља, рекао је данас у Теслићу професор уставног права Синиша Каран.
"Хтјели су да нас униште", истакао је Каран у разговору са грађанима у Теслићу.
Он је напоменуо да су високи представници донијели 913 одлука и да је све и једна била против Српске, као и да је одузето и наметнуто 166 закона.
Фудбал
Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија
Подсјетио је и на програм "пет плус два" који је подразумијевао одузимање имовине и предају НАТО пакту, да Брчко дистрикт пресијече Републику Српску, одузимање УИО да економски униште Српску, а да је владавина права значила да се призна да су Срби геноцидан народ.
"Ми смо се бранили на начин да смо рекли да не дамо светињу која се зове Република Српска", истакао је Каран.
Указао је да се Српска економски стабилизовала и да има снажне институције које их спречавају да све то падне, те да су због тога радили на рушењу Милорада Додика.
Сцена
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем
Он је додао да их највише боли Анекс 4, односно Устав БиХ који није дирнут.
"Зато се боримо за изворни Дејтон јер он нам држи снагу", додао је он.
БиХ нема имовину, Дејтонски споразум и велики број анекса децидно препознају имовину ентитета, рекао је професор уставног права Синиша Каран.
"Најбољи доказ тога је анекс о граничној линији који дефинише граничну линију и имовину као такву ентитети прихватају као власници", рекао је Каран новинарима.
Он је додао да је сукцесија је нешто друго, а најбољи примјер је закон о приватизацији који је недвосмислено показао да је имовина искључиво Републике Српске.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Тренутно на програму