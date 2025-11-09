Logo
Large banner

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

Извор:

СРНА

09.11.2025

16:06

Коментари:

0
Синиша Каран
Фото: АТВ / Биљана Стокић

Организовани напади како би се срушила Република Српска трају од 1995. године, а односе се на то да јој се одузму надлежности чему се републичка власт супротставља, рекао је данас у Теслићу професор уставног права Синиша Каран.

"Хтјели су да нас униште", истакао је Каран у разговору са грађанима у Теслићу.

Он је напоменуо да су високи представници донијели 913 одлука и да је све и једна била против Српске, као и да је одузето и наметнуто 166 закона.

Напад на судију у Београду

Фудбал

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

Подсјетио је и на програм "пет плус два" који је подразумијевао одузимање имовине и предају НАТО пакту, да Брчко дистрикт пресијече Републику Српску, одузимање УИО да економски униште Српску, а да је владавина права значила да се призна да су Срби геноцидан народ.

"Ми смо се бранили на начин да смо рекли да не дамо светињу која се зове Република Српска", истакао је Каран.

Указао је да се Српска економски стабилизовала и да има снажне институције које их спречавају да све то падне, те да су због тога радили на рушењу Милорада Додика.

јелена

Сцена

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Он је додао да их највише боли Анекс 4, односно Устав БиХ који није дирнут.

"Зато се боримо за изворни Дејтон јер он нам држи снагу", додао је он.

БиХ нема имовину, она припада ентитетима

БиХ нема имовину, Дејтонски споразум и велики број анекса децидно препознају имовину ентитета, рекао је професор уставног права Синиша Каран.

"Најбољи доказ тога је анекс о граничној линији који дефинише граничну линију и имовину као такву ентитети прихватају као власници", рекао је Каран новинарима.

Он је додао да је сукцесија је нешто друго, а најбољи примјер је закон о приватизацији који је недвосмислено показао да је имовина искључиво Републике Српске.

Подијели:

Таг:

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

4 ч

1
Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Хроника

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

4 ч

0
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Тенис

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

4 ч

0
Каран и Додик у Теслићу

Република Српска

Каран: Вјера, црква и српски народ су једно

4 ч

2

Више из рубрике

Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Република Српска

Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

4 ч

0
Каран и Додик у Теслићу

Република Српска

Каран: Вјера, црква и српски народ су једно

4 ч

2
Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

Република Српска

Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

5 ч

1
Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске

Република Српска

Ђокић: Избором Синише Карана биће настављена политика заштите Српске

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

35

Упозорење за возаче који иду на два ауто-пута у Српској

19

32

Мовембер: Важност превенције и бриге о мушком здрављу

19

28

Одбацио ''амерички сан'' и купио 330 дунума земље у Српској

19

24

Гдје је највише развода у Републици Српској

19

20

Када можемо очекивати стабилизацију тржишта пелета у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner