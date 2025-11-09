Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

09.11.2025
Предсједник Покрета "Одбрана Српске" Дарко Матијашевић истакао је да је у изнуђеним условима рационални политички одговор Републике Српске избор Синише Карана као кандидата за предсједника Републике Српске.
"Ванредни услови, те страховити спољнополитички и безбједносни насртаји нису и неће ослабити Републику Српску. Предсједник Додик је са својим тимом, направио државничке и национално одговорне политичке потезе за јачање позиције Српске и српског народа. Изнад свега, предсједник Додик је уз изузетне и јединствене политичке потезе, са личним одрицањем и жртвом спасио Српску од системског, насилног и нелегалног сламања", истакао је Матијашевић.
Он је истакао да је кандидовање Синише Карана потврда континуитета и виталности, те снажне националне и рационалне политике Републике Српске.
Истиче да је Синиша Каран посебно квалитетно рјешење за предсједника Српске у изнуђеним и сложеним условима за Републику Српску.
"Својим патриотизмом, професионализмом, доказаном интелектуалном снагом и врхунским моралним квалитетима је достојан избор и особа за свако поштовање", истакао је Матијашевић.
Он је истакао да је предсједник Додик дао познату и сигурно историјску квалификацију коју сви они који нису пријатељи Републике Српске требају да запамте: "Борили сте се до сада са једним политичким Додиком, а од сада имате испред себе двојицу – Милорада Додика и Синишу Карана".
"Позивамо све ветеране, породице погинулих, потомке бораца и патриоте да подрже Синишу Карана. Гледамо испред себе учесника рата у трајању од 50 мјесеци, од тога у зони борбених дејстава 9 мјесеци, и једног изузетног ратног полицијског официра високог ранга. Сигурни смо да је Република Српска у сигурним рукама, са идејним и националним вођом, државником Милорадом Додиком и Синишом Караном, будућим предсједником Републике Српске", поручио је Матијашевић.
