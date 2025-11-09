Logo
Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

Извор:

СРНА

09.11.2025

12:01

Коментари:

4
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик подржао је Србе у Хрватској у свему што раде, истакавши да је неприхватљиво да се у тамошњем друштву шире србофобија и усташлук.

Додик је изјавио Срни да је српској заједници у Хрватској данас веома тешко, да су та тешка времена континуирана, ексцесна, радикална, да се појављује циклично и само указују на то да су групе које његују усташке традиције још снажне у хрватском друштву.

Он је навео да се кроз усташлук показује да сва страдања Срба на простору Хрватске, кроз историју, за многе нису била довољна него су и сада мотив многим веома фашистички настројеним појединцима да према малобројној српској заједници показују потпуно неприхватљиво понашање.

Уколико се таква расправа дешава и у Сабору и велича усташтво, Додик је навео да у том случају и у друштву могу да важе такви ствари.

Он је истакао да Хрватска треба да интервенише снажно и да не дозволи такву врсту лоших понашања.

"Подржавам Србе у Хрватској у свему што раде. Мислим да су толерантна заједница, да су веома истрајни у јачању идентитета српског народа у Хрватској. Ми који живимо у Републици Српској треба да пратимо и подржимо све њихове активности", рекао је Додик.

Додао је и да непрестано треба указивати на огромна недјела за која вјерује да их чине неодговорни појединци и групе у самом хрватском друштву.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (4)
