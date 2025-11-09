Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу

Извор:
СРНА
09.11.2025
10:10
Коментари:0
Туристичка понуда Републике Српске изазвала је велико интересовање на тродневном 16. Међународном сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, речено је у Туристичкој организацији Српске.
Сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Санела Шимун рекла је да је представљена најатрактивнија понуда туристичких дестинација у Српској, са акцентом на програме и садржаје за туристе у предстојећој зимској сезони на Јахорини и Козари.
Она је истакла да се очекује велики прилив туриста из Србије током новогодишњих празника.
Шимунова је навела да је нагласак у представљању понуде у Крагујевцу био и на понуди бањских центара, авантуристичком туризму, сеоском и вјерском туризму, националним парковима, те сити брејк дестинацијама.
На заједничком изложбеном простору, осим Туристичке организације Републике Српске, представљене и туристичке организације Бањалуке, Требиња, Невесиња, Источног Сарајева, Модриче, Бијељине, Приједора, Теслића, као и Терме Озрен.
- Наступ на овом сајму од интереса је за Републику Српску, будући да највећи број туриста у Српску долази управо из Србије - нагласила је Шимунова.
Она је рекла да је током Сајма потписан и споразум о сарадњи туристичких организација Приједора и Крагујевца којим се потврђује интерес за јачање међурегионалне сарадње у области туризма, размјену искустава, промоцију туристичких потенцијала, као и развој заједничких пројеката и туристичких производа.
Шимунова је истакла да Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, који је трајао од 6. новембра до јуче, представља једну о најзначајнијих манифестација у централној Србији посвећених туризму, а ове године окупио је бројне излагаче из земље и региона.
