Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу

Извор:

СРНА

09.11.2025

10:10

Коментари:

0
Сајам туризма у Крагујевцу
Фото: СРНА

Туристичка понуда Републике Српске изазвала је велико интересовање на тродневном 16. Међународном сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, речено је у Туристичкој организацији Српске.

Сарадник за односе с јавношћу Туристичке организације Санела Шимун рекла је да је представљена најатрактивнија понуда туристичких дестинација у Српској, са акцентом на програме и садржаје за туристе у предстојећој зимској сезони на Јахорини и Козари.

zemljotres potres

Свијет

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Она је истакла да се очекује велики прилив туриста из Србије током новогодишњих празника.

Шимунова је навела да је нагласак у представљању понуде у Крагујевцу био и на понуди бањских центара, авантуристичком туризму, сеоском и вјерском туризму, националним парковима, те сити брејк дестинацијама.

На заједничком изложбеном простору, осим Туристичке организације Републике Српске, представљене и туристичке организације Бањалуке, Требиња, Невесиња, Источног Сарајева, Модриче, Бијељине, Приједора, Теслића, као и Терме Озрен.

Сандра Булок

Сцена

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

- Наступ на овом сајму од интереса је за Републику Српску, будући да највећи број туриста у Српску долази управо из Србије - нагласила је Шимунова.

Она је рекла да је током Сајма потписан и споразум о сарадњи туристичких организација Приједора и Крагујевца којим се потврђује интерес за јачање међурегионалне сарадње у области туризма, размјену искустава, промоцију туристичких потенцијала, као и развој заједничких пројеката и туристичких производа.

Nafta

Свијет

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Шимунова је истакла да Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, који је трајао од 6. новембра до јуче, представља једну о најзначајнијих манифестација у централној Србији посвећених туризму, а ове године окупио је бројне излагаче из земље и региона.

