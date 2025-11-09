Logo
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

09.11.2025

09:44

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао је да у руско-америчким односима постоји много неусаглашених ствари и да ће бити потребно много времена да се отклоне препреке.

Лавров је исказао спремност да се састане са америчким државним секретаром Марком Рубиом када то буде потребно, јер сматра да је таква комуникација непоходна за разговор о украјинском питању и унапређењу билатералне агенде.

"Зато комуницирамо телефоном и спремни смо да одржимо личне састанке када то буде потребно", рекао је Лавров агенцији РИА Новости.

Он је додао да је дијалог између Русије и САД о билатералним питањима у току, али се не одвија довољно брзо.

"У руско-америчким односима постоји много неусаглашених ствари, које смо наслиједили од претходне америчке администрације. Биће потребно много времена да се отклоне препреке", појаснио је Лавров.

Јелена Егорова

Сцена

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Додао је да су доласком нове америчке администрације осјетили спремност за наставак дијалога који је у току али се не одвија онолико брзо колико би жељели.

Руски министар спољних послова изјавио је да Москва не открива све детаље из разговора са САД о украјинском питању, али да упућује одговарајуће коментаре када, како је навео, медији објављују очигледне измишљотине.

Лавров је додао да сукоб у Украјини не може бити ријешен без рјешавања његових основних узрока и узимања у обзир руских интереса.

"Када је ријеч о Криму и Севастопољу, становници полуострва су искористили своје право на самоопређељење на референдуму у марту 2014. године и гласали за поновно уједињење са Русијом", рекао је Лавров.

Тагови:

Сергеј Лавров

Русија

