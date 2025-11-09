Logo
На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун

Танјуг

09.11.2025

08:01

На Филипинима евакуисано више од 100.000 људи, очекује се супер тајфун
Фото: Друштвена мрежа X/Weather Monitor

На Филипинима је евакуисано више од 100.000 људи, у очекивању супер тајфуна Фунг-вонг који према прогнози доноси јаке кише, разорне вјетрове и олујне ударе а широм земље данас је отказано више од 300 домаћих и међународних летова, према подацима филипинског регулатора цивилног ваздухопловства.

Упозорења на олују издата су у највећем делу Филипина а највиши, 5. ниво упозорења издат је за југоисточни Лузон, док је подручје главног града Маниле под 3. нивоом упозорења, преноси Ројтерс.

илу-брод-човјек-море-29082025

Свијет

Потонуо брод близу Малезије, стотине људи воде се као нестали

Супер тајфун Фунг-вонг, кога на Филипинима називају Уван, требало би да стигне до копна у провинцији Аурора у централном Лузону најраније вечерас по локалном времену.

У дијеловима региона који су под упозорењем за долазак главних удара тајфуна већ су забиљежени нестанци струје због невремена које је почело.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност

Фунг-вонг се приближио Филипинима само неколико дана након што је ту земљу погодио тајфун Калмаеги, у коме су страдале 204 особе.

Filipini

tajfun

