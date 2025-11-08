Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

08.11.2025
21:44
Међународни аеродром у Вилњусу затворен је за слијетања и полијетања авиона због неидентификованих објеката у његовом ваздушном простору, рекао је агенцији ТАСС извор у контролној соби аеродрома.
Рад аеродрома обустављен је од 18.45 часова.
Исти извор је навео да ће аеродром бити затворен на три сата.
