Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

08.11.2025

21:44

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката
Фото: Pixabay

Међународни аеродром у Вилњусу затворен је за слијетања и полијетања авиона због неидентификованих објеката у његовом ваздушном простору, рекао је агенцији ТАСС извор у контролној соби аеродрома.

Рад аеродрома обустављен је од 18.45 часова.

Исти извор је навео да ће аеродром бити затворен на три сата.

Свијет

Ухапшени нападачи који су изболи младића из БиХ

