Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

Извор:

Агенције

08.11.2025

16:29

Реконструкција историјске зграде у словачком граду Њитра претворила се у бизарно откриће, које је узнемирило раднике и локалне власти.

Током радова, у уторак 4. новембра, испод пода једног стана пронађене су људске кости и дио доње вилице, закопани на дубини од 40 центиметара.

Кости старе неколико деценија

Уплашени радници су обавијестили полицију, а на лице мјеста стигли су и форензичари. Одмах је било јасно да је ријеч о људским посмртним остацима, преноси Noviny.

Стручњаци сматрају да су кости старе неколико деценија, али тачан период још није утврђен. Такође, није познат пол, а тек ће бити утврђено како је особа умрла.

Покренута званична истрага

Полиција је осигурала лице мјеста и сатима прикупљала доказе. Локални медији извјештавају да је покренута истрага због сумње на убиство из нехата.

Зграда у којој су остаци пронађени изграђена је 1929. године и налази се под заштитом државе, као културно добро.

Некада је служила за смјештај чиновника, а сада је у власништву приватног инвеститора који је започео њену обнову, преноси Аваз.

