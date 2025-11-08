Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

Извор:
08.11.2025
Реконструкција историјске зграде у словачком граду Њитра претворила се у бизарно откриће, које је узнемирило раднике и локалне власти.
Током радова, у уторак 4. новембра, испод пода једног стана пронађене су људске кости и дио доње вилице, закопани на дубини од 40 центиметара.
Уплашени радници су обавијестили полицију, а на лице мјеста стигли су и форензичари. Одмах је било јасно да је ријеч о људским посмртним остацима, преноси Noviny.
Стручњаци сматрају да су кости старе неколико деценија, али тачан период још није утврђен. Такође, није познат пол, а тек ће бити утврђено како је особа умрла.
Полиција је осигурала лице мјеста и сатима прикупљала доказе. Локални медији извјештавају да је покренута истрага због сумње на убиство из нехата.
Зграда у којој су остаци пронађени изграђена је 1929. године и налази се под заштитом државе, као културно добро.
Некада је служила за смјештај чиновника, а сада је у власништву приватног инвеститора који је започео њену обнову, преноси Аваз.
