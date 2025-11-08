Logo
Срамна фото монтажа: Потпуно уништен аутобус ФК Борац

Аутор:

Андреј Кнежевић

08.11.2025

16:19

Фото монтажа девастираног аутобуса Борца
Фото: Друштвене мреже

Друштвеним мрежама од раног јутра се шири фотографија на којој клупски аутобус ФК Борац девастиран и потпуно уништен.

Фотографија која призива несрећу делегацији ФК Борац алудира и на својеврсни позив на линч.

Срећом, ово је само фото монтажа, али овакве фотографије чак ни у том облику нису примјерене спортским, нити било којим другим теренима, а онога чије је дјело-нека је стид и срамота.

Делегација ФК Борац није имала непријатности и с миром дочекује утакмицу на “Кошеву” у којој ће да јуриша на три бода

ФК Борац

FK Sarajevo

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

