Срамна фото монтажа: Потпуно уништен аутобус ФК Борац

Аутор:Андреј Кнежевић
08.11.2025
16:19
Коментари:0
Друштвеним мрежама од раног јутра се шири фотографија на којој клупски аутобус ФК Борац девастиран и потпуно уништен.
Фотографија која призива несрећу делегацији ФК Борац алудира и на својеврсни позив на линч.
Срећом, ово је само фото монтажа, али овакве фотографије чак ни у том облику нису примјерене спортским, нити било којим другим теренима, а онога чије је дјело-нека је стид и срамота.
Делегација ФК Борац није имала непријатности и с миром дочекује утакмицу на “Кошеву” у којој ће да јуриша на три бода
