Мерцедесом слетио у провалију, ауто девастиран

Аутор:Стеван Лулић
08.11.2025
16:08
Нова тежа саобраћајна несрећа на бх. путевима догодила се у суботу у послијеподневним сатима.
До удеса је дошло у мјесту Брадина, на магистралном путу М17, када је возач мерцедеса изгубио контролу и слетио у провалију.
Срећом, према незваничним информацијама, у овој незгоди нико није повријеђен.
Ипак, наступила је велика материјална штета јер је мерцедес скоро потпуно девастиран.
Саобраћај на овом дијелу пута био је успорен током извлачења аутомобила из провалије.
