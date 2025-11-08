Logo
Мерцедесом слетио у провалију, ауто девастиран

Стеван Лулић

08.11.2025

Удес у Брадини
Нова тежа саобраћајна несрећа на бх. путевима догодила се у суботу у послијеподневним сатима.

До удеса је дошло у мјесту Брадина, на магистралном путу М17, када је возач мерцедеса изгубио контролу и слетио у провалију.

Срећом, према незваничним информацијама, у овој незгоди нико није повријеђен.

Ипак, наступила је велика материјална штета јер је мерцедес скоро потпуно девастиран.

Саобраћај на овом дијелу пута био је успорен током извлачења аутомобила из провалије.

