Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

Извор:

Аваз

08.11.2025

14:19

Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба
Фото: Unsplash

У ПУ Широки Бријег јутрос су у 4,13 сати запримили пријаву да је дошло до крађе на бензинској пумпи Холдина на Високој Главици, Широки Бријег.

Одмах по пријави су поступили полицијски службеници ПУ Широки Бријег који су на мјесту догађаја извршили увиђајне радње.

Крава страдала у несрећи

Хроника

Крава страдала у тешкој несрећи - ауто разорен

"Том приликом је утврђено да је непознати починилац или више њих насилно ушао у интеријер бензинске пумпе Холдина и из исте отуђио одређену количину високотарифне робе, након чега се удаљио у непознатом смјеру", потврдили су за "Аваз" из МУП-а Западнохерцеговачког кантона.

Ротација полиција

Регион

Одборници се потукли у згради општине

О догађају је обавијештено Кантонално тужилаштво ЗХК, а полицијски службеници ПУ Широки Бријег подузимају све потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања предметног кривичног дјела Тешке крађе из члана 287. КЗ ФБиХ.

Коментари (0)
