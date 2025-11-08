Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

Извор:
У ПУ Широки Бријег јутрос су у 4,13 сати запримили пријаву да је дошло до крађе на бензинској пумпи Холдина на Високој Главици, Широки Бријег.
Одмах по пријави су поступили полицијски службеници ПУ Широки Бријег који су на мјесту догађаја извршили увиђајне радње.
"Том приликом је утврђено да је непознати починилац или више њих насилно ушао у интеријер бензинске пумпе Холдина и из исте отуђио одређену количину високотарифне робе, након чега се удаљио у непознатом смјеру", потврдили су за "Аваз" из МУП-а Западнохерцеговачког кантона.
О догађају је обавијештено Кантонално тужилаштво ЗХК, а полицијски службеници ПУ Широки Бријег подузимају све потребне мјере и радње у циљу расвјетљавања предметног кривичног дјела Тешке крађе из члана 287. КЗ ФБиХ.
