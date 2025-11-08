Мушкарац избоден док је шетао улицом

Извор:
Мушкарац стар око 30 година данас је примљен у Ургентни центар са убодном раном, сазнаје Телеграф.рс.
Према незваничним сазнањима, М. М. (34) је примљен у Ургентни центар око поднева, а констатоване су убодне раме у предјелу рамена.
Наводно је М. М., како незванично поменути портал, рекао да је нападнут на Дорћолу.
Повријеђени мушкарац је тврдио да је шетао Улицом цара Душана, када му је с леђа пришао мушкарац и избо га оштрим предметом, највјероватније ножем.
У току је истрага о читавом случају.
