Logo
Large banner

Наредних дана изузетно хладно ујутру

10.01.2026

08:41

Коментари:

0
Ходање по снијегу
Фото: Pexels

Овај викенд обиљежиће падавине, које би у већем дијелу Републике Српске могле да створе и сњежни покривач.

Очекује нас максимална температура од два степена.

Наредна два јутра биће екстремно хладна. За Бањалуку се предвиђа јутарњи минус од -10 до -12 у недјељу и понедјељак.

Остатак седмице би могао бити умјеренији, а крајем наредне седмице очекују нас и значајно веће температуре за јануар. Петак ће донијети максималних 10 степени, док ће у суботу бити за степен топлије.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

hladno vrijeme

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Магла

Друштво

Возачи опрез! Магла и лед отежавају саобраћај

59 мин

0
Вријеме облачно уз могућност падавина

Друштво

Вријеме облачно уз могућност падавина

1 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 20 беба

1 ч

0
Политичарка погођена експлозивном направом

Друштво

Политичарка погођена експлозивном направом

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

29

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

09

25

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

09

22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

09

22

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

09

17

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner