Наредних дана изузетно хладно ујутру

Овај викенд обиљежиће падавине, које би у већем дијелу Републике Српске могле да створе и сњежни покривач.

Очекује нас максимална температура од два степена.

Наредна два јутра биће екстремно хладна. За Бањалуку се предвиђа јутарњи минус од -10 до -12 у недјељу и понедјељак.

Остатак седмице би могао бити умјеренији, а крајем наредне седмице очекују нас и значајно веће температуре за јануар. Петак ће донијети максималних 10 степени, док ће у суботу бити за степен топлије.