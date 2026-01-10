Наредних дана изузетно хладно ујутру

10.01.2026
08:41
Коментари:0
Овај викенд обиљежиће падавине, које би у већем дијелу Републике Српске могле да створе и сњежни покривач.
Очекује нас максимална температура од два степена.
Наредна два јутра биће екстремно хладна. За Бањалуку се предвиђа јутарњи минус од -10 до -12 у недјељу и понедјељак.
Остатак седмице би могао бити умјеренији, а крајем наредне седмице очекују нас и значајно веће температуре за јануар. Петак ће донијети максималних 10 степени, док ће у суботу бити за степен топлије.
