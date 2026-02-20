Кремљ о новој рунди преговора: Чека се коначна одлука

Извор:
АТВ
20.02.2026
14:03
Кремљ није потврдио наводе медија да ће се сљедећа рунда преговора о Украјини одржати у Женеви, преноси агенција РИА Новости.
- Још не могу да потврдим. Када се дефинитивно постигне договор, обавијестићемо вас, као што смо то чинили у посљедње вријеме - рекао је Дмитриј Песков, портпарол Кремља, преноси rt.rs.
Говорећи о томе да су САД продужиле санкције Русије, Песков је претходно поручио да је процес преговора сложен и дуг процес.
- Зато, наравно, нисмо имали никаква превелика очекивања у том погледу - додао је.
Раније данас, ТАСС је пренио, позивајући се на извора, да ће се наредна рунда преговора одржати у Женеви у трилатералном формату, а да је могуће да ће бити заказани већ сљедеће недјеље.
Претходна рунда преговора одржана је 17. и 18. фебруара у Женеви. Према ријечима Владимира Мединског, шефа руске делегације, били су тешки, али пословни. Он је већ извијестио предсједника Руске Федерације Владимира Путина о постигнутим резултатима.
