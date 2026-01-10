Logo
Возачи опрез! Магла и лед отежавају саобраћај

Извор:

СРНА

10.01.2026

08:31

Коментари:

0
Магла
Фото: АТВ

У већини крајева у Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су клизави због ледене кише која је падала током ноћи, а на дионицама преко планинских превоја има леда и заосталог снијега.

У котлинама и дуж ријечних токова има магле, посебно на подручју Источног Сарајева и Фоче, а на дионицама у усјецима повећана је опасност од одрона, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Возачима се савјетује повећан опрез при преласку мостова и надвожњака, вожња прилагођена стању и условима на путу уз обавезну зимску опрему.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака, те ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима.

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

временска прогноза облачно

Друштво

Вријеме облачно уз могућност падавина

Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута /брзе цесте/ Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара.

Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.

Беба

Друштво

У Српској рођено 20 беба

Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

У Федерацији БиХ, на путу Босанско Грахово-Дрвар на снази је забрана саобраћаја за све категорије возила, док је на путу Босанско Грахово-Стрмица забрањен саобраћај за теретна моторна возила.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тона саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима Градишка и Доња Градина појачан је интезитет саобраћаја на излазу из БиХ.

На осталим граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.

Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а гранични прелаз Каракај отворен је за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

