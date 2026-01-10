Logo
Large banner

Обилне сњежне падавине у Москви, највеће у посљедњих 56 година

Извор:

Танјуг

10.01.2026

08:06

Коментари:

0
Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.
Фото: Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko

Москва је у петак забиљежила највеће сњежне падавине у последњих 56 година, са 42 одсто мјесечних падавина које су пале током 24 сата, саопштено је из руског метеоролошког центра Фобос.

Метероолг Јевгениј Тишковец рекао је да је сњежна олуја у централној Русији кулминирала рекордним снежним падавинама које су парализовале копнени и ваздушни саобраћај.

Тишковец је нагласио да се такав "сњежни Армагедон" није догодио у Москви усред зиме у протеклих 56 година.

Према његовим ријечима на главној московској метеоролошкој станици ВДНХ, мерач падавина је за 24 сата измерио 22 милиметра, односно 42 одсто мјесечне норме.

velika britanija

Свијет

Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

"Сњежне падавине су попустиле преко ноћи, а до јутра је пало још два милиметра слабог снијега", рекао је Тишковец, преноси РИА Новости.

Он је напоменуо да је овим оборен рекорд из 1976. године за 9. јануар, када је у граду забиљежено 12,9 милиметара падавина.

Додао је да је укупан износ буквално један милиметар мањи од изједначења дневног рекорда за јануар, који је на снази од 1970. године.

Подијели:

Тагови:

Москва

Снијег

padavine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

Свијет

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

1 ч

0
Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Свијет

Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Италију

1 ч

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Прекинут концерт Аце Лукаса у ФБиХ

9 ч

1

Више из рубрике

Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Свијет

Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

1 ч

0
Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

Свијет

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Италију

1 ч

0
Британац на излетима у шумама и хотелима силио жену на секс с мушкарцима

Свијет

Британац на излетима у шумама и хотелима силио жену на секс с мушкарцима

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

29

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

09

25

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

09

22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

09

22

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

09

17

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner