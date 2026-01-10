Обилне сњежне падавине у Москви, највеће у посљедњих 56 година

Извор:
Танјуг
10.01.2026
08:06
Москва је у петак забиљежила највеће сњежне падавине у последњих 56 година, са 42 одсто мјесечних падавина које су пале током 24 сата, саопштено је из руског метеоролошког центра Фобос.
Метероолг Јевгениј Тишковец рекао је да је сњежна олуја у централној Русији кулминирала рекордним снежним падавинама које су парализовале копнени и ваздушни саобраћај.
Тишковец је нагласио да се такав "сњежни Армагедон" није догодио у Москви усред зиме у протеклих 56 година.
Према његовим ријечима на главној московској метеоролошкој станици ВДНХ, мерач падавина је за 24 сата измерио 22 милиметра, односно 42 одсто мјесечне норме.
"Сњежне падавине су попустиле преко ноћи, а до јутра је пало још два милиметра слабог снијега", рекао је Тишковец, преноси РИА Новости.
Snowmageddon in Moscow today. Every Russian tourist you meet in January is making an entirely rational life choice. pic.twitter.com/qpnTfeEHeL— Brian McDonald (@27khv) January 9, 2026
Он је напоменуо да је овим оборен рекорд из 1976. године за 9. јануар, када је у граду забиљежено 12,9 милиметара падавина.
Додао је да је укупан износ буквално један милиметар мањи од изједначења дневног рекорда за јануар, који је на снази од 1970. године.
