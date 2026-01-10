Logo
Јак земљотрес погодио Италију

Танјуг

10.01.2026

07:50

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Јак земљотрес, магнитуде 5,1 степени Рихтерове скале, осјетио се у 5.53 часова у Ређо Калабрији, а бројни извјештаји стижу и из Месине и других подручја Сицилије и Калабрије, преноси Анса.

Епицентар је, према веб-сајту италијанског Националног института за геофизику и вулканологију, био у мору код јонске обале на дубини од 65 километара, наводи агенција.

Према сајту Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ) епицентар потреса јачине 5,1 степени по Рихтеровој скали је био у Јонском мору 62 км источно од Ређо Калабрије на дубини од 58 километара.

Земљотрес

Sicilija

09

29

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

09

25

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

09

22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

09

22

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

09

17

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

