Јак земљотрес погодио Италију

Извор:
Танјуг
10.01.2026
07:50
Коментари:0
Јак земљотрес, магнитуде 5,1 степени Рихтерове скале, осјетио се у 5.53 часова у Ређо Калабрији, а бројни извјештаји стижу и из Месине и других подручја Сицилије и Калабрије, преноси Анса.
Епицентар је, према веб-сајту италијанског Националног института за геофизику и вулканологију, био у мору код јонске обале на дубини од 65 километара, наводи агенција.
Према сајту Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ) епицентар потреса јачине 5,1 степени по Рихтеровој скали је био у Јонском мору 62 км источно од Ређо Калабрије на дубини од 58 километара.
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
09
29
09
25
09
22
09
22
09
17
Тренутно на програму