Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем

10.01.2026

08:04

Трамп о Гренланду: Добићемо га лакшим или тежим путем
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поново је запријетио преузимањем Гренланда, поручивши да ће САД до тог циља доћи “лакшим или тежим путем”, без обзира на став Данске.

Упитан колико би новца био спреман понудити Данској за Гренланд, Трамп је рекао да о финансијским детаљима засад не говори, али да би о тој теми “могао разговарати”.

Како је нагласио, кључни разлог за интерес Вашингтон су сигурносна питања.

- Тренутно ћемо нешто подузети око Гренланда, свиђало се то њима или не, јер ако ми то не учинимо, Русија или Кина ће преузети Гренланд, а ми нећемо имати Русију или Кину за сусједа - рекао је Трамп, одговарајући на питања новинара током састанка са званичницима великих нафтних компанија.

Додао је да би радије постигао договор, али је истовремено оставио отворену пријетњу.

- Волио бих то ријешити договором, знате, на лакши начин. Али ако то не учинимо на лакши начин, учинићемо то на тежи начин - поручио је Трамп.

Доналд Трамп

