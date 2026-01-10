Logo
Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Извор:

Спутник Србија

10.01.2026

08:04

Велика Британија је издвојила 200 милиона фунти за припреме за могуће распоређивање трупа у Украјини, саопштило је британско Министарство одбране.

"Министар одбране Велике Британије Џон Хили потврђује да је 200 милиона фунти стерлинга опредјељено за ову годину и да ће бити усмјерено на припреме за евентуално распоређивање мултинационалних снага у Украјини", наводи се у саопштењу објављеном на сајту британске владе.

Како се наводи, та средства укључују модернизацију возила, комуникационих система, система заштите од беспилотних летјелица и набавку додатне опреме за заштиту трупа, што ће обезбиједити спремност снага за распоређивање уколико буде потребно.

zemljotres potres

Свијет

Јак земљотрес погодио Италију

Према документу, средства се издвајају из основног одбрамбеног буџета краљевства и имају за циљ да пошаљу сигнал савезницима и противницима Британије, укључујући намјеру Лондона да предводи мултинационалне снаге у Украјини.

Раније је у руском Министарству спољних послова саопштено да је било какав сценарио распоређивања трупа држава чланица НАТО-а у Украјини категорички неприхватљив за Русију и да носи ризик оштре ескалације.

У том министарству су изјаве о могућем слању контингента из земаља чланица Алијансе у Украјину, које су се чуле у Великој Британији и другим европским државама, назвали подстицањем наставка борбених дејстава.

(спутник србија)

London

Engleska

Украјина

