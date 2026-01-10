Почеле припреме у Европи: Лондон издвојио средства за распоређивање трупа у Украјини

Извор:
Велика Британија је издвојила 200 милиона фунти за припреме за могуће распоређивање трупа у Украјини, саопштило је британско Министарство одбране.
"Министар одбране Велике Британије Џон Хили потврђује да је 200 милиона фунти стерлинга опредјељено за ову годину и да ће бити усмјерено на припреме за евентуално распоређивање мултинационалних снага у Украјини", наводи се у саопштењу објављеном на сајту британске владе.
Како се наводи, та средства укључују модернизацију возила, комуникационих система, система заштите од беспилотних летјелица и набавку додатне опреме за заштиту трупа, што ће обезбиједити спремност снага за распоређивање уколико буде потребно.
Према документу, средства се издвајају из основног одбрамбеног буџета краљевства и имају за циљ да пошаљу сигнал савезницима и противницима Британије, укључујући намјеру Лондона да предводи мултинационалне снаге у Украјини.
Раније је у руском Министарству спољних послова саопштено да је било какав сценарио распоређивања трупа држава чланица НАТО-а у Украјини категорички неприхватљив за Русију и да носи ризик оштре ескалације.
У том министарству су изјаве о могућем слању контингента из земаља чланица Алијансе у Украјину, које су се чуле у Великој Британији и другим европским државама, назвали подстицањем наставка борбених дејстава.
