ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

На подручју Зеничко-добојског кантона у посљедње три године евидентиране су 23 пријаве напада на српску имовину и 11 на објекте Српске православне цркве, подаци су кантоналног Министарства унутрашњих послова.
Међу 23 напада на имовину чији су власници Срби евидентирано је једно разбојништво, а Кантоналном тужилаштву је достављен извјештај против лица О. А. из Маглаја.
Евидентирана је и шумска крађа, а тужилаштву је достављен извјештај против лица М. Е. из Завидовића.
Полиција је евидентирала и двије бесправне сјече живих стабала, једно отуђење пчела и меда, 15 тешких крађа и три оштећења туђе ствари.
Кад је ријеч о нападима на објекте СПЦ, евидентирана су четири оштећења надгробних споменика, једна тешка крађа у цркви, три крађе у православним капелама, једно оштећење керамичких ваза на надгробном споменику и по једно оштећење цријепа на крову цркве, као и разбијено стакло на капели.
У случају тешке крађе у цркви починилац је идентификован, те је Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Из МУП-а Зеничко-добојског кантона су навели да је расвјетљавање ових кривичних дјела, као и откривање извршилаца, посебно отежано због чињенице да се мјесна гробља и капеле углавном налазе у руралним и ненасељеним подручјима без инфраструктуре, саобраћајница или објеката на којим би могли бити инсталирани системи видео-надзора.
Истакнуто је да "полицијски службеници предузимају мјере и радње на расвјетљавању предметних кривичних дјела, откривању и лишавању слободе починилаца".
- Обављени су разговори и саслушана лица која могу имати било какве информације о наведеним кривичним дјелима, те се приступа провјери свих информација до којих полицијски службеници дођу приликом обављања оперативних радњи - кажу у Одсјеку за односе са јавношћу, аналитику и планирање кантоналног МУП-а.
МУП Зеничко-добојског кантона напомиње да полицијски службеници остварују континуирану сарадњу са вјерским службеницима, те стално обилазе и појачано надзиру вјерске објекте без обзира да ли су били мета напада.
У периоду од три године, према подацима Одсјека за односе са јавношћу, аналитику и планирање МУП-а Зеничко-добојског кантона, није било евидентираних пријава застрашивања повратника по националној основи.
Према званичним подацима МУП-а Унско-санског, Ливањског, Посавског и Западнохерцеговачког кантона, у протекле три године било је девет пријава које се односе на нападе на имовину чији су власници српске националности и СПЦ.
