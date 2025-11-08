Logo

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Извор:

СРНА

08.11.2025

09:11

Коментари:

0
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ
Фото: АТВ

На подручју Зеничко-добојског кантона у посљедње три године евидентиране су 23 пријаве напада на српску имовину и 11 на објекте Српске православне цркве, подаци су кантоналног Министарства унутрашњих послова.

Међу 23 напада на имовину чији су власници Срби евидентирано је једно разбојништво, а Кантоналном тужилаштву је достављен извјештај против лица О. А. из Маглаја.

доктор-љекар-стетоскоп

Свијет

Љекар без дозволе обрезивао дјечаке, у ординацији полицајци затекли хорор

Евидентирана је и шумска крађа, а тужилаштву је достављен извјештај против лица М. Е. из Завидовића.

Полиција је евидентирала и двије бесправне сјече живих стабала, једно отуђење пчела и меда, 15 тешких крађа и три оштећења туђе ствари.

Кад је ријеч о нападима на објекте СПЦ, евидентирана су четири оштећења надгробних споменика, једна тешка крађа у цркви, три крађе у православним капелама, једно оштећење керамичких ваза на надгробном споменику и по једно оштећење цријепа на крову цркве, као и разбијено стакло на капели.

У случају тешке крађе у цркви починилац је идентификован, те је Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Kiša kapi raskrsnica

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Из МУП-а Зеничко-добојског кантона су навели да је расвјетљавање ових кривичних дјела, као и откривање извршилаца, посебно отежано због чињенице да се мјесна гробља и капеле углавном налазе у руралним и ненасељеним подручјима без инфраструктуре, саобраћајница или објеката на којим би могли бити инсталирани системи видео-надзора.

Истакнуто је да "полицијски службеници предузимају мјере и радње на расвјетљавању предметних кривичних дјела, откривању и лишавању слободе починилаца".

- Обављени су разговори и саслушана лица која могу имати било какве информације о наведеним кривичним дјелима, те се приступа провјери свих информација до којих полицијски службеници дођу приликом обављања оперативних радњи - кажу у Одсјеку за односе са јавношћу, аналитику и планирање кантоналног МУП-а.

МУП Зеничко-добојског кантона напомиње да полицијски службеници остварују континуирану сарадњу са вјерским службеницима, те стално обилазе и појачано надзиру вјерске објекте без обзира да ли су били мета напада.

Поспаност умор

Здравље

Уморни сте чим отворите очи? Ово може бити знак озбиљних здравствених проблема

У периоду од три године, према подацима Одсјека за односе са јавношћу, аналитику и планирање МУП-а Зеничко-добојског кантона, није било евидентираних пријава застрашивања повратника по националној основи.

Према званичним подацима МУП-а Унско-санског, Ливањског, Посавског и Западнохерцеговачког кантона, у протекле три године било је девет пријава које се односе на нападе на имовину чији су власници српске националности и СПЦ.

Подијели:

Таг:

MUP ZDK

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Република Српска

Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

46 мин

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Хрватској: Жена убила мужа?

37 мин

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Република Српска

Блануша кампању почиње испред НСРС

49 мин

1
Република Српска богатија за 24 бебе

Друштво

Република Српска богатија за 24 бебе

50 мин

0

Више из рубрике

Полицајац покосио дједа, није му било спаса

Хроника

Полицајац покосио дједа, није му било спаса

57 мин

0
Хапшење у Зворнику

Хроника

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

11 ч

1
Хапшење у Зворнику

Хроника

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

11 ч

0
Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Хроника

Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

09

24

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

09

21

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

09

21

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

09

11

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner