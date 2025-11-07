Logo

Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Извор:

АТВ

07.11.2025

Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Више особа ухапшено је у петак у Србији и Републици Српској због случаја "убачени снајперисти", саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.

Како је навео МУП Србије, осумњичени су ухапшени у Београду, Бањалуци и Зворнику.

МУП, међутим није навео идентитет ухапшених, нити на који начин се повезују са поменутим случајем.

"Надлежни државни органи настављају интензиван рад на расвјетљавању свих околности и чињеница у вези са овим случајем", наводи се у саопштењу МУП-а.

