Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Извор:
АТВ
07.11.2025
20:55

Више особа ухапшено је у петак у Србији и Републици Српској због случаја "убачени снајперисти", саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.
Како је навео МУП Србије, осумњичени су ухапшени у Београду, Бањалуци и Зворнику.
МУП, међутим није навео идентитет ухапшених, нити на који начин се повезују са поменутим случајем.
"Надлежни државни органи настављају интензиван рад на расвјетљавању свих околности и чињеница у вези са овим случајем", наводи се у саопштењу МУП-а.
