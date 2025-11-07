Logo

Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Извор:

Телеграф

07.11.2025

18:23

Коментари:

0
Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Дејану З. осумњиченим за насиље у породици 4. новембра у насељу Борча, када је његова бивша партнерка пала са терасе и погинула.

Притвор му је одређен да не би утицао на свједоке, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Ивона Чогурић.

Он је осумњичен за извршење кривичног дјела насиље у породици са смртним исходом.

Према писању медија, сумња се да је у стану у Борчи дошло до свађе и физичког обрачуна између Дејана З, његове бивше емотивне партнерке, и још једног мушкарца.

Током сукоба његова бивша партнерка Веселинка С. је пала са терасе.

Инцидент се догодио 4. новембра када је Дејан З. дошао код Веселинке С. и започео расправу. Убрзо се појавио и њен садашњи партнер, Новица Ј. (54), након чега је дошло до физичког обрачуна и низа увреда између Дејана и Новице.

Како пише "Телеграф", и један и други мушкарац су били под дејством алкохола. Међусобно су се оптуживали за смрт несрећне жене!

Наиме, Јовица Н. је позвао полицију нешто прије 21 час и пријавио да је његову дјевојку претукао њен бивши партнер.

Његова кључна тврдња је да је Дејан З. гурнуо В. С. са терасе током туче.

Јовица Н. је наводно изјавио да је Дејан З. упао у стан и започео хаос.

Он је пребачен на Одјељење токсикологије на ВМА.

Ухапшени Дејан З. категорички негира ове оптужбе.

