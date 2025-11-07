Додик: Бањалука и Београд ускоро повезани аутопутем

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да изградња дионице ауто-пута од Вукосавља према Брчко дистрикту почиње у пуном капацитету.
Додик је данас посјетио градилиште ове дионице ауто-пута, гдје је истакао да су све неопходне претпоставке за градњу завршене, од рјешавања имовинско-правних односа до уговора са кинеским партнером.
"Имамо намјеру да, како смо и најављивали, у наредне три до четири године направимо повезницу Бањалуке и Раче и тиме се повежемо ауто-путом са Београдом", рекао је Додик новинарима.
Према његовим ријечима, остаје проблем питање пролаза кроз Брчко дистрикт, што још увијек није ријешено.
"Већ је договорена и траса од Бијељине до Брчко дистрикта. Ми ћемо имати прилику да за неки четири до пет година завршимо све неопходне радове и да ту трасу од Бањалуке до Београда, што је за нас историјска и митска дионица, направимо. Она није само саобраћај, она је повезивање са нашим отаџбином, са Београдом", истакао је Додик.
То ће, додао је он, донијети низ бенефита у сваком крају кроз који траса пролази.
"Осјетиће то људи и овдје у Модричи, Шамцу, Лончарима, Обудовцу... То ће значити нове инвеститоре. Вјерујем у то, јер малим путем људи одлазе, а великим путем људи долазе", нагласио је Додик.
Додик је рекао да су на изградњи ове дионице ангажовани вриједни и професионални радници, те изразио задовољство што су овдје присутне и локалне компаније.
"Остало је само да прословимо завршетак ових радова. Вјерујем да ће то бити у року како је предвиђено, до три године", навео је Додик.
Он је додао да ће траса од Раче до Бијељине бити отворена до половине или до септембра наредне године.
"То говори о томе да смо ми Република радних побједа и радних успјеха. Могу да говоре шта год хоће, могу да лају на мјесец, али Република Српска се развија и не стаје", поручио је Додик.
