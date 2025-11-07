Којић: Звиздић лицемјеран - смета му легитимни Сијарто, а не смета нелегитимни Шмит

Извор:
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да би замјеник предсједавајућег Представничког дома Денис Звиздић, послије толико година у политици, морао да буде конзистентан у својој политици, а не да буде лицемјеран.
Коментаришући данашњу изјаву Звиздића у којој је критиковао мађарског шефа дипломатија Петера Сијарта због, како каже, учесталог и пристрасног мијешања у унутрашње послове БиХ, Којић је оцијенио да Звиздићу очигледно смета изјава Сијарта која се, прије свега, заснива на чињеницама.
"Не смета му то што је Кристијан Шмит, без легалитета и легитимитета, привремено суспендовао Устав у Федерацији БиХ да би он дошао на власт", истакао је Којић за Срну.
Он каже да Звиздићу не смета то што је Шмит самоиницијативно наметао разноразне одлуке, иако би он као посланик требао да доноси законе и све остале акте.
"Не смета му што се бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи потпуно отворено стављао на страну Бошњака и повлачио одређене потезе, пријетио санкцијама, слао лажни извјештаје да би руководство Републике Српске добијало санкције. На то је ликовао и то му није мијешање у унутрашње ствари", навео је Којић.
Звиздићу смета, додао је, изјава министра спољних послова Мађарске који има потпуно право и потпуни легитимитет да коментарише односе и одређене ствари које се дешавају у другим земљама.
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''
"Мислим да би требао ипак да буде мало конзистентан у својој полицији, а не да буде лицемјеран као што је у овом конкретном случају", рекао је Којић.
Он је нагласио да бошњачки политичари траже страни интервенционизам тамо гдје њима то одговара, што говори о недостатку њихове политичке зрелости.
Коментаришући јучерашње позиве Зукана Хелеза и Шефика Џаферовића да интервенише због, како кажу, антидржавног и антидејтонског дјеловања у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, Којић је указао да они позивају неког ко нема право ништа да доноси.
"Све је то недостатак плана и начина како да дођу до својих циљева и очигледно не могу сада схватити нове геополитичке односе и кретања, јер су научили да не морају размишљати својом главом, већ да је довољно да оду, да се жале и да на основу тога траже да неко други интервенише и доноси одлуке у име народа у БиХ", рекао је Којић.
Он сматра да је све резултат њиховог потпуног несналажења на сву дипломатску офанзиву коју је Република Српска активно преузела од како је Доналд Трамп изабран за америчког предсједника, а при томе има и одличне односе са руским предсједником Владимиром Путином.
"Очигледно је да се покушавају на неки начин да се чупају из ове ситуације не пратећи потпуно геополитичку ситуацију", закључио је Којић.
