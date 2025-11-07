Хирурзи одстранили тумор тежак око пола килограма

Извор:
Ужички хирурзи оборили су европски рекорд када је у питању тежина одстрањеног тумора простате.
Наиме у Општој болници Ужице је уклоњен тумор тежак 471 грам, што према досадашњим подацима, свакако представља највећи тумор простате извађен у Србији.
Интервенцију је успјешно извео тим ужичких уролога др Љубисав Маричић, др Жељко Бацотић и др Милош Вучинић.
Подршку су им пружили анестезиолог др Данијела Поповић и инструментари: Даница Аксентијевић, Урош Лукић и Алекса Благојевић.
Претходни рекорд забиљежен је у Клиници за урологију УКЦС у Београду, али ужички љекари су сада постигли резултат који је и на европском нивоу.
Просјечна тежина простате код одраслог мушкарца је око 30 грама, а колико је био тежак бенигни тумор, указује на врхунски изведен захват.
Др Љубисав Маричић, рекао је за РТС да је операција изведена уз висок степен концентрације и прецизност цијелог тима.
Увећање простате представља најчешћи здравствени проблем код мушкараца, који су старији од 50 година, преноси РТС.
Умјерени пораст жлијезде јавља се код већине, али овакви ријетки случајеви екстремног увећања захтевају врхунску хируршку интервенцију.
Тим ужичких љекара данашњом операцијом доказали су да се и ван Београда, упркос нижој техничкој опремљености, могу извршити комплексни хируршки захвати.
