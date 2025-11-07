Комбинација дувана и канабиса изазива јединствене промене у мозгу

Извор:
Индекс
07.11.2025
08:52
Коментари:0
Научници су открили да људи који истовремено користе дуван и канабис показују јединствене промјене у хемији мозга, сугеришу прелиминарна истраживања.
Резултати би могли да објасне зашто корисници обе супстанце често имају теже проблеме са зависношћу и менталним здрављем у поређењу са онима који користе само једну, извјештава Science Alert .
Подсјећања ради, студија из 2024. године показала је да млади људи у САД који користе и дуван и канабис имају већу вјероватноћу да пријаве проблеме менталног здравља него они који користе само канабис или само дуван.
Повишени нивои кључног ензима
Иако је у питању била мала, прелиминарна студија, истраживачи су били изненађени резултатима. Тим је упоредио скенирање мозга осам учесника који су користили само канабис са пет учесника који су користили и дуван и канабис. Група која је користила обе дроге имала је значајно више нивое кључног ензима, хидролазе масних киселина амида (FAAH), у више региона мозга.
Свијет
Споран "ChatGPT": Тужбе против компаније "ОпенАИ" због самоубистава
Овај ензим је кључан за ендоканабиноидни систем и чврсто контролише нивое неуротрансмитера повезаног са осјећањима задовољства и радости.
Недавне студије на животињама указују на то да FАAH може играти улогу у томе како мозак реагује на никотин, али да ли се то односи и на људе тек треба да се потврди. Познато је да људи са одређеним варијантама FAAH гена имају већи ризик од злоупотребе дрога и зависности, а ген је такође повезан са анксиозношћу.
„Ово је први доказ код људи о молекуларном механизму који би могао да објасни зашто људи који користе и канабис и дуван доживљавају теже посљедице“, рекла је водећа ауторка и психологиња Рејчел Рабин са Универзитета Макгил у Канади.
Потребна су даља истраживања
Студија није обухватила људе који само пуше цигарете, тако да је могуће да је сам дуван одговоран за уочене промјене у мозгу. Потребна су даља истраживања како би се разјаснило да ли је овај хемијски профил директно узрокован дуваном, да ли га погоршава канабис и да ли то доводи до већег ризика по ментално здравље.
„Оно што нас је изненадило је колико је ефекат био јак и колико се разликовао код оних који су користили само канабис, у поређењу са онима који су користили и дуван и канабис“, рекла је коауторка и психијатар Ромина Мизрахи из Макгила.
Изазов за научнике
Један од тренутних изазова у истраживању канабиса је раздвајање људи који користе само канабис од оних који га комбинују са дуваном - што је веома уобичајена пракса.
Према неким процјенама, чак 80 процената корисника канабиса такође користи дуванске производе. Ово преклапање би могло значајно утицати на налазе истраживања о ефектима канабиса на плућне болести, ментално здравље, мозак и когнитивне функције.
Готово сва претходна истраживања на ову тему била су опсервациона, што значи да не могу да утврде узрок и посљедицу. Такође често не праве разлику између тога колико неко користи дуван или канабис, што би могло утицати на резултате.
Друштво
Ко може отићи у инвалидску пензију?
За сада, чини се вјероватним да дуван и канабис заједно могу имати другачије ефекте него канабис сам по себи. Временом ће више студија ово потврдити или оповргнути.
„Идентификација овог механизма је важан корак ка проналажењу циљева за будуће лијекове за љечење поремећаја употребе канабиса, посебно међу онима који такође користе дуван“, закључује Рабин.
Студија је објављена у часопису „Извјештаји о зависности од дрога и алкохола“.
(индекс)
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму