Споран "ChatGPT": Тужбе против компаније "ОпенАИ" због самоубистава

Извор:
Агенције
07.11.2025
08:50
Коментари:0
Породице из САД и Канаде поднијеле су седам тужби против компаније "ОпенАИ", а у појединим тужбама помиње се да су њихови сродници извршили самоубиство након интеракције са програмом "ChatGPT", јавио је "Вол Стрит џурнал".
У извјештају се наводи да су тужбе поднесене судовима у Калифорнији, те да се у њима истиче да су дуготрајне конверзације са "четботом" изазвале стање збуњености код појединаца и у неколико наврата резултирале самоубиством корисника.
Према поднесеним тужбама, четворо људи извршило је самоубиство након контакта са "четботом".
Подносиоци тужби захтијевају новчану накнаду и промјене рада апликације. Конкретно, они траже да се "ChatGPT" програмира тако да аутоматски блокира конверзацију уколико се помену методе за извршавање самоубиства.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму