Споран "ChatGPT": Тужбе против компаније "ОпенАИ" због самоубистава

07.11.2025

08:50

Фото: Pexel/ThisIsEngineering

Породице из САД и Канаде поднијеле су седам тужби против компаније "ОпенАИ", а у појединим тужбама помиње се да су њихови сродници извршили самоубиство након интеракције са програмом "ChatGPT", јавио је "Вол Стрит џурнал".

У извјештају се наводи да су тужбе поднесене судовима у Калифорнији, те да се у њима истиче да су дуготрајне конверзације са "четботом" изазвале стање збуњености код појединаца и у неколико наврата резултирале самоубиством корисника.

Према поднесеним тужбама, четворо људи извршило је самоубиство након контакта са "четботом".

Подносиоци тужби захтијевају новчану накнаду и промјене рада апликације. Конкретно, они траже да се "ChatGPT" програмира тако да аутоматски блокира конверзацију уколико се помену методе за извршавање самоубиства.

Вјештачка интелигенција

