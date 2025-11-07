Logo

У америчку војну базу стигао пакет, људи завршили у болници

07.11.2025

У америчку војну базу стигао пакет, људи завршили у болници
Неколико људи хоспитализовано је због тровања након отварања пакета са непознатом супстанцом који је достављен у америчку војну базу "Ендрус", јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на војне званичнике и изворе упознате са истрагом.

Извор је рекао да је пакет достављен јуче, те да су хоспитализовани сви они који су били близу пакета када је отворен.

Једна од зграда базе је евакуисана, а истражиоци провјеравају политички пропагандни материјал који је, наводно, пронађен у пакету.

