Макрона се стари сарадници "одричу преко новина"

Некада је Ален Минк хвалио француског предсједника Емануела Макрона као "изванредно биће благословено и талентом и срећом".
Осам година касније, Макронов бивши ментор и утицајни политички савјетник, сада каже да је он "најгори" предсједник од оснивања Пете републике Француске 1958. године.
Минк је предсједника назвао нарцисом чије су непромишљене одлуке "угрозиле француске институције" и ојачале крајњу десницу пред предсједничке изборе 2027. године.
"Макрон оставља земљу у много горем стању него када је преузео власт", рекао је Минк у интервјуу за "Политико" и оцијенио да је то "неопростиво".
Минк, утицајни бизнисмен који је савјетовао више француских предсједника, почев од Франсоа Митерана 1980-их, био је један од Макронових најранијих присталица.
Седамдесетшестогодишњак је савјетовао Макрона прије његове побједе 2017. године и током његовог првог мандата, за који Минк каже да није био превише лош.
Али њихов однос се полако погоршавао како је Макрон правио, како Минк сматра, низ погрешних корака и окружио се "невероватно осредњим тимом".
Минкове критике су много личније од коментара Габријела Атала и Едуара Филипа, два бивша премијера који су прошлог мјесеца критиковали Макрона на врхунцу недавне политичке кризе у Француској.
Минк каже да су Макронове све веће грешке од његовог реизбора 2022. године посљедица нарцизма, јер предсједник вјерује – према Минку – да је довољно паметан и лукав да ријеши сваки проблем који му се нађе на путу.
"Макрон пориче стварност... Сломила га је сопствена психологија", рекао је Минк.
Други који познају Макрона упоредили су га са загриженим коцкаром који је увијек увјерен да је само побједа на дохват руке, без обзира на то колико је губитака било прије тога.
"Он, као и обично, мисли да је једини који ће смислити магични трик да пронађе излаз из тешкоћа", рекао је Минк.
