Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва

Извор:

Телеграф

07.11.2025

07:33

Коментари:

0
Беч на ногама, трага се за Србином? Пуцао у људе у ресторану, једна особа мртва
Фото: Pixabay

У четвртак увече дошло је до пуцњаве у турском ресторану у Бечу, када је једна особа убијена, а једна тешко повријеђена.

Сумња се да је нападач поријеклом из Србије и у току је велика потрага за њим.

Према писању аустријских медија, упуцана су двојица Чечена - један је преминуо на лицу мјеста након што је упуцан у абдомен, а други је превезен у болницу са повредама опасним по живот.

Сународници жртава су изјавили да је стријелац највјероватније Србин, али то није званично потврђено. Истражитељи су навели да је вјероватно аустријски држављанин са миграционим поријеклом.

Како пише Кроне, у ресторану је дошло до свађе, а онда је у једном тренутку мушкарац извадио пиштољ и испалио неколико хитаца у двојицу људи. Стријелац и његов пратилац су у бјекству.

До сукоба је дошло око 21:45 сати у Пајергасе. Једна од жртава је преминула на лицу мјеста. Мотив није јасан. Истрагу је преузела Бечка државна криминалистичка полиција.

Из предострожности, подручје око ресторана је ограђено. Покренута је велика операција претраге у неколико бечких округа, али за сада осумњичени за пуцњаву није пронађен.

Beč

Пуцњава

Čečenija

Коментари (0)
