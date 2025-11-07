Нова жртва пожара у Тузли, број преминулих расте

Извор:
АТВ
07.11.2025
07:35
Преминула је још једна особа повријеђена у пожару у Дому пензионера Тузла што је број страдалих повећало на 13.
Једна особа за коју се сматрало да је преминула од посљедица пожара је заправо била мртва прије избијања трагедије.
Тренутни број хоспитализованих на УКЦ Тузла је 13, а једна особа је у тешком стању на респиратору.
На клиници за плућне болести хоспитализовано је шест пацијената, један полицајац и пет корисника услуга Дома пензионера.
