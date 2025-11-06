Logo

Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

Извор:

АТВ

06.11.2025

14:27

Коментари:

0
Фото: Screenshot / Avaz

Шест мушкараца и шест жена страдало у пожару у Дому пензионера Тузла, саопштено је из Тужилаштва Тузланског кантона.

"Увиђај у Дому пензионера Тузла, након трагичног пожара у којем је 4. новембра животе изгубило више штићеника Дома, је окончан. Обавијештени смо из УКЦ-а Тузла да је још једна жена, жртва пожара, преминула данас, С.Т (рођена 1941. године). Дакле, сада се ради о 12 жртава пожара. Смртно је страдало шест мушкараца и шест жена, сви штићеници Дома пензионера Тузла", наводе из Тужилаштва.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Нова жртва пожара у Тузли

Тужилаштву Тузланског кантона ће у наредном периоду извјештаје доставити Сектор криминалистичке полиције МУП-а ТК, вјештак електро струке и вјештак противпожарне заштите и заштите на раду.

"О узроцима пожара ћемо обавијестити јавност када се анализирају извјештаји и налази и мишљења стручних лица и истражитеља СКП МУП-а ТК", наводе и додају:

"Према прелиминарним резултатима до сада обављених обдукција, који су Тужилаштву вјештаци усмено саопштили, свих 11 особа је смртно страдало услијед гушења, односно тровања угљен моноксидом, уз то да је тијело једне жртве и захваћено ватром. Обдукција тијела данас преминуле жене ће бити обављена у скоријем периоду."

Тузла Дом пензионера пожар 2

БиХ

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

Тужилаштво је објавило иницијале и годишта особа које су страдале у пожару.

Иницијали смртно страдалих женских особа су: Р.К (рођена 1947. године), Р.Џ (рођена 1940. године), М.Л (рођена 1936. године), С.Т (рођена 1950. године), Х.Ј (рођена 1935. године) и С.Т (рођена 1941. године).

Иницијали смртно страдалих мушких особа су: З.Б (рођен 1958. године), А.И (рођен 1944. године), Ј.Л (рођен 1944. године), З.М (рођен 1952. године), М.М (рођен 1929. године) и А.П (рођен 1948. године).

