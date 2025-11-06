Давидовић признао кривицу за трагичну несрећу код Градишке

Давидовић се, пред судом, изјаснио да је крив по свим наводима оптужнице и пресуда ће му бити изречена у понедјељак 10. новембра.

Пијан возио пребрзо и без положеног возачког испита

Трагедија се догодила 12. децембра прошле године око 20.40 часова на путу Ламинци - Брестовчина. Према оптужници Давидовић је управљао ”голфом 1” без положеног возачког испита и са 1,71 промила алкохола у крви. Возио је недозвољеном брзином од 102 km/h на мјесту гдје је ограничење 80 km/h.

”Ишао је из Ламинаца према Брестовчини када је слетио с пута и проузроковао трагедију. Проласком кроз лијеву кривину, изгубио је контролу над возилом које је прешло преко средње линије, десне траке и шљунчане банкине и ударило у уздигнути дио бетона, а затим у стуб уличне расвјете, након чега се возило зауставило на њиви”, наводи се у оптужници.

Усљед слијетања на лицу мјеста погинули су његови сапутници Радмила Гајић и Небојша Трифковић, док је Драгиша Аџић (36) лакше повријеђен.

”Довољна му је казна то што с тим мора живјети”

Наташа Шипка, кћерка страдале Радмиле, у судници је тражила строже кажњавање оптуженог, али је одустала од накнаде штете. Од тога је одустао и повријеђени Драгиша Аџић који је одлуку о кажњавању препустио суду:

Хроника Познат идентитет страдалих у тешкој несрећи код Градишке

”Довољна казна му је то што мора живјети с тим”, рекао је Аџић.

Никола Трифковић, брат погинулог Небојше, тражио је најстроже кажњавање Давидовића наводећи да је у несрећи остао без најближег члана породице. Појаснио је да је од тада у лошим односима са Давидовићем и тражио је од суда да му изрекне и забрану приласка, јер Давидовићева мајка живи у стану изнад њега. Накнадну штете није тражио, наводећи да је штету наплатио од осигурања.

Раније осуђиван, за прекршаје дугује 8.810 КМ

Тужилаштво је у завршној ријечи тражило да се оптуженом изрекне казна у складу са законом, односно у распону од три до 15 година затвора. Признање су истакли као једину олакшавајућу околност која је на страни оптуженог.

Хроника Тужилаштво истражује ко је возио ”голфа” у тренутку трагедије

”Од отежавајућих околности суд треба цијенити ранију осуђиваност оптуженог. Већ је осуђиван за кривична дјела изазивања опште опасности, наношење тјелесних повреда и напада на службено лице. Уопште нема положен возачи испит, а у регистру новчаних казни има дуг од 8.810 КМ. Вишеструки је повратник у вршењу прекршаја и тражимо да му се изрекне и забрана издавања возачке дозволе”, рекла је окружни јавни тужилац Неда Драганић.

Погинула тетка му била најбољи друг

Бранилац оптуженог, адвокат Милана Вукојевић, у завршној ријечи је навела да је Давидовић два мјесеца након рођења остао без оца, који је погинуо. Мајка му се преудала и током одрастања је био изложен насиљу од стране очуха.

Хроника Откривено ко је возио ”голфа” у којем су погинуле двије особе

”Са страдалом тетком Радмилом је имао веома близак однос. Била му је најбољи друг, код ње је нашао утјеху и све ово му је тешко пало. Од старта је прихватао кривицу. Од те несреће стално су му се враћале слике у глави. Изгубио је вољу за животом, због чега је почео злоупотребљавати лијекове, те је потражио психијатријску помоћ. Због туге, има веома изражен осјећај кривице, пати од ПТСП-а, самопрезира...”, рекла је Вукојевић.

Она је додала да Давидовић, због страха од Трифковићевог брата, не спава у стану код своје мајке већ ”у шупи”.

Давидовић је прихватио њено излагање и пред судом рекао да му је веома тешко. Појаснио је да оштећене не жели да повриједи ни својим присуством због чега, како је рекао, избјегава да иде на иста мјеста као и они.