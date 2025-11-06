Logo

УЖАС: Оптужен монструм - силовао дијете!

Извор:

Агенције

06.11.2025

12:38

Коментари:

0
Виши суд у Београду је 30. октобра потврдио оптужницу против Ж. М. (43), оптуженог да је извршио четири тешка кривична дјела, међу којима је и силовање дјетета.

На рјешење о потврђивању оптужнице је дозвољена жалба, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Ивона Чогурић.

Оптужницом се окривљеном на терет стављају кривична дјела силовање, продужено кривично дјело недозвољене полне радње, кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију и кривично дјело приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију, саопштило је раније Више јавно тужилаштво у Београду.

Тужилаштво је суду предложило да након суђења окривљеног осуди на казну доживотног затвора.

Он се од хапшења налази у притвору.

Силовање

dijete

Београд

