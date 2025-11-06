Logo

Дјевојка (25) пронађена мртва!

Извор:

Телеграф

06.11.2025

11:05

Коментари:

0
Дјевојка (25) пронађена мртва!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Беживотно тијело 25-годишње дјевојке са Косова пронађено је синоћ у Тетову у Сјеверној Македонији, јављају медији.

Тијело дјевојке Д. С. (25) пронађено је око 19 сати у близини Грин маркета. Према писању медија, у питању је студенткиња поријеклом из Ђаковице на Косову и Метохији.

На лице мјеста су одмах изашли полиција и хитне службе, али су могли само да констатују њену смрт.

Д. С. је била студенткиња посљедње године мастер студија.

хе дабар

Друштво

Званичници Српске у обиласку доводног тунела за ХЕ Дабар

Прве информације указују на могућност самоубиства скоком са зграде.

Свједоци наводе да је дјевојка наводно неколико пута до сада покушала себи да одузме живот на различите начине.

Истрага се наставља.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

djevojka

mrtva žena

pronađena žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар

Република Српска

Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар

45 мин

1
Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Република Српска

Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

47 мин

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

50 мин

0
Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

Хроника

Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

51 мин

0

Више из рубрике

Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

Хроника

Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

51 мин

0
Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

Хроника

Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

1 ч

0
Пожар у згради у Ваљеву, шири се густи дим

Хроника

Пожар у згради у Ваљеву, шири се густи дим

1 ч

0
Далибор Демировић

Хроника

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

41

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner