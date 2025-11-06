Дјевојка (25) пронађена мртва!

Извор:
Телеграф
06.11.2025
11:05
Беживотно тијело 25-годишње дјевојке са Косова пронађено је синоћ у Тетову у Сјеверној Македонији, јављају медији.
Тијело дјевојке Д. С. (25) пронађено је око 19 сати у близини Грин маркета. Према писању медија, у питању је студенткиња поријеклом из Ђаковице на Косову и Метохији.
На лице мјеста су одмах изашли полиција и хитне службе, али су могли само да констатују њену смрт.
Д. С. је била студенткиња посљедње године мастер студија.
Прве информације указују на могућност самоубиства скоком са зграде.
Свједоци наводе да је дјевојка наводно неколико пута до сада покушала себи да одузме живот на различите начине.
Истрага се наставља.
