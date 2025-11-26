Ковачевић: Побједа Синише Карана најбоља платформа за стабилизацију Српске

26.11.2025
22:33
Коментари:2
Побједа Синише Карана на пријевременим предсједничким изборима одлична је платформа за стабилизацију политичке ситуације у Републици Српској, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је навео да је сада, након пријевремених предсједничких избора, идеална прилика за потпуну стабилизацију прилика у Републици Српској и нови замах.
"На изборима смо сачували институционалну стабилност и сада улазимо у период економског снажења Српске и побољшања стандарда грађана. Наша побједа одлична је платформа за стабилизацију ситуације у Српској. Наше учешће на овим изборима управо је и била борба за ту стабилизацију", рекао је Ковачевић.
Он је напоменуо да народ Републике Српске ове изборе није хтио, што је и показао малом излазношћу.
Према његовим ријечима, на малу излазност утицала је чињеница да је ријеч о ванредним изборима који не могу да се пореде са редовним.
"Није исто интересовање грађана, што доказују и први ванредни предсједнички избори одржани 2007. године након смрти тадашњег предсједника Милана Јелића", навео је Ковачевић.
Он је поновио да је циљ избора био да се удари на најзначајнију институцију Српске – предсједника који изражава државно јединство и да затим тај неко распусти Народну скупштину те да Српска уђе у потпуни неред.
Ковачевић је истакао да је апсолутно тачно оно што је рекао предсједник странке Милорад Додик да је СНСД на овим изборима одрадио минимум, а опозиција максимум.
Он је додао да је на овим изборима значајан фактор било око 25.000 гласова Бошњака, који су подржали кандидата опозиције.
Ковачевић је одбацио наводе о томе да је СНСД на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске изгубио одређен број гласача, те истакао да вријеме Милорада Додика и СНСД-а тек долази и да ће нови интервал снаге показати наредни избори.
Коментаришући резултат избора у Бањалуци, Ковачевић је рекао да је владајућа коалиција у Скупштини града у односу на прошлогодишње локалне изборе "пала" за око 7.000 гласова, док је опозиција изгубила око 30.000.
"Нисам задовољан резултатом у Бањалуци, али разумијем вољу Бањалучана и трудићу се да нешто промијеним и да ми као СНСД промијенимо нешто у Бањалуци. Озбиљно и посвећено ћемо радити да СНСД у Бањалуци вратимо и СНСД-у и Бањалуци", поручио је Ковачевић.
Он је упитао зашто опозиција има проблем да прихвати изборне резултате у Добоју, Зворнику, Лакташима и на свим мјестима у којима су изгубили?
"Тамо гдје они побједе то је поштено, а гдје изгубе то је, кажу, украдено", рекао је Ковачевић за РТРС.
Према његовим ријечима, гласачи коалиције су били јединствени, за разлику од опозиционих странака које немају међусобну подршку.
Он је указао да власт извојевала многе резултате, подсјетивши на дипломатску офанзиву којом су укинуте санкције многим званичницима Српске и извојеване значајне дипломатске побједе.
"Те побједе видјели смо на посљедњој сједници Савјета безбједности УН на којој су три највеће свјетске силе, САД, Русија и Кина подржале све оно што је политика Републике Српске. То показује да смо успјели да ресетујемо односе великих играча према нама", оцијенио је Ковачевић.
Он је рекао да не постоје индиције да ће одлуке о Републици Српској бити препуштене земљама које јој нису наклоњене, попут Њемачке, Француске и Велике Британије.
"Енглези се труде да буду дио сваке чорбе. Али сада, на неком вишем нивоу, постоји јасна, потпуно другачија платформа, а то је договор три народа и два ентитета", нагласио је Ковачевић.
Он је рекао да из Федерације БиХ желе концепт наметања рјешњења, а не договора која њима одговарају, а против су интереса Српске, али и хрватског народа.
СНСД треба дати главног преговарача са ЕУ, као највећа странка из Републике Српске, а најбољи избор за то је Ана Тришић Бабић, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Мислимо да је Ана Тришић Бабић неко ко може на најбољи могући начин да ради тај технички и јако значајан посао, гдје је потребна особа од политичког ауторитета која може да комуницира са Сарајевом, Бањалуком, Мостаром, свим кантонима, те да има политичку снагу иза ње. Ана Тришић Бабић то у СНСД-у сигурно има", навео је Ковачевић.
Он је рекао да СНСД и даље сматра да је ЕУ пут најбољи пут за Републику Српску, али само до оне линије која мора бити потпуно јасна, а то је да не смије ни на који начин да буде угрожена позиција Српске.
"Све док није угрожена позиција Републике Српске гледаћемо да и тај ЕУ пут искористимо како бисмо на сваки могући начин побољшали квалитет живота људи у Српској", рекао је Ковачевић.
Он је додао да ће у наредној години у Српској доћи до знатног подизања животног стандарда.
"Просјечна плата у Српској мора да буде 2.000 КМ", рекао је Ковачевић.
Он је навео да ће доћи до реализације четири милијарде јавних инвестиција у Српској.
"Идемо снажно да стварамо нова радна мјеста, да доводимо нове инвеститоре и да подижемо квалитет живота и животни стандард људи", рекао је Ковачевић.
Говорећи о посјети делегације Републике Српске Мађарској и примједбама опозиције на састав делегације, Ковачевић је рекао да би у тој делегацији био само Милорад Додик са сарадницима да се питао само народ Републике Српске, али да су на то утицали други фактори који су озбиљно рушили уставни капацитет и народну вољу.
Ковачевић је навео да Мађарска и даље препознаје да је Додик још увијек кључна политичка фигура у Републици Српској.
Он је додао да су они који су хтјели да руше Републику Српску жељели да данас у Мађарској не бораве ни Милорад Додик, ни Синиша Каран, ни Ана Тришић Бабић.
"Жељели су да ту буде неко ко ће бити спреман да иде на ноге Кристијану Шмиту и да од њега добија налоге како треба да се води Република Српска. Ми нисмо ти, ми се отворено боримо и борићемо се против тог политичког концепта", рекао је Ковачевић за РТРС.
Он је навео да је врло битно што је Мађарска под вођством Виктора Орбана постала значајан пријатељ Републике Српске у смислу политичког дијалога, економске сарадње и заштите Српске у институцијама ЕУ.
Ковачевић је навео да је састанак Додика и Орбана знак да је Република Српска и политика СНСД-а препозната на озбиљном међународном нивоу.
